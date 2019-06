Dodon acuza o inscenare: Ce tine de federalizarea R. Moldova este propunerea lui Plahotniuc catre rusi

Ziare.

"Toate aceste elemente, unele dintre ele sunt rupte din context, sunt montari. In ceea ce tine de federalizare, nu poate avea loc federalizarea Republicii Moldova, aici sa fie foarte clar. Nu va accepta nimeni un plan de federalizare pentru Republica Moldova. Din Occident, nimeni nu va accepta in aceste conditii. Cuvantul federalizare a fost spus de domnul Plahotniuc lui Kozak la mine in birou marti. Toti care ma cunosc, care au de-a face cu Dodon stiu ca eu nu umblu cu filmari.Discutii au avut loc, evident ca au avut loc. Am discutat cu toti. Eu mi-am pus ca scop sa gasesc o solutie ca sa iesim din situatia aceasta. Ce tine de federalizare este propunerea liderului democrat catre rusi, lucru confirmat de domnul Kozak intr-un interviu. Ceea ce tine de bani este rupt din context. Niciun partid nu poate fi finantat din exterior", a declarat Igor Dodon, referitor la inregistrarile aparute in spatiul public.Presa de peste Prut a facut publice, sambata, inregistrari video in care Igor Dodon confirma, in fata lui Vlad Plahotniuc, ca primea pana la un milion de dolari pe luna din Rusia, pentru intretinerea PSRM, dar ca de la 1 aprilie finantarea a fost oprita.Dodon l-a intrebat pe vicepremierul rus Dmitri Kozak, in data de 6 iunie, ce sa faca mai departe, avand in vedere finantarea. La randul sau, Kozak i-ar fi promis ca va vorbi cu Vlad Plahotniuc, ca sa-i dea lui Dodon bani pentru partid. Curtea Constitutionala a Republicii Moldova a decis, duminica, suspendarea temporara a lui Igor Dodon din functia de presedinte , iar premierul Pavel Filip a fost numit presedinte interimar si este obligat sa dizolve Parlamentul.