Dodon vrea sa reia cooperarea economica cu Rusia cat mai curand posibil

"Am discutat despre mai multe probleme importante legate de cooperarea economica, umanitara si regionala, precum si despre problemele cu care se confrunta muncitorii moldoveni din St. Petersburg si Leningrad", a anuntat Igor Dodon printr-o postare pe Facebook, citata de agentia de presa Tass."Am exprimat interesul Moldovei in refacerea cooperarii economice cu Rusia cat de curand posibil", a adaugat Dodon.Igor Dodon se afla in St. Petersburg pentru o intalnire a Consiliului Economic Suprem Eurasian. De asemenea, presedintele moldovean l-a invitat pe Beglov in Moldova in martie 2019.