Dodon isi face publica viziunea pentru Moldova: "Si-si", adica si Rusia, si Uniunea Europeana

Presedintele moldovean si-a facut astfel public conceptul intitulat "Pachet atotcuprinzator pentru Moldova", pe care l-a prezentat anterior in marja Conferintei de securitate de la Munchen la mijlocul lunii februarie, proiect despre care s-a aflat ca ar cuprinde un plan privind federalizarea Republicii Moldova.Igor Dodon propune o relatie de prietenie atat cu Rusia, cat si cu Occidentul si statut de neutralitate.Conform acestui proiect, in 2020 va avea loc o conferinta internationala de pace in cadrul careia va fi elaborat statutul pentru Transnistria.Apoi va urma o perioada post-conflictuala de 10-15 ani, timp in care Republica Moldova integrata (cu Transnistria) va absorbi fonduri internationale. In concept nu se spune nimic despre viziunea lui Igor Dodon asupra statutului Transnistriei in cadrul Republicii Moldova, remarca portalul citat.Igor Dodon afirma ca exista trei scenarii de dezvoltare a Republicii Moldova. Primul se refera la mentinerea 'status-quo'-ului existent. Acest scenariu nu este convenabil, deoarece el nu contribuie la implementarea Acordului de asociere cu UE, promoveaza interesele economice ale unui grup ingust de persoane si nu contribuie la rezolvarea diferendului transnistrean.Al doilea scenariu se refera la conceptul "ori-ori" (tradus din rusa ili-ili) si se refera la faptul ca Republica Moldova incearca ba sa obtina sprijinul din Occident, ba din Est, iar acest fapt ar duce la divizarea societatii. Cu acest scenariu creste riscul de reluare a tensiunilor de pe Nistru si a tensiunilor interetnice."Incepand cu 1991, de la obtinerea independentei, (Republica) Moldova a avut o dezvoltare in zig-zag. Acest lucru se datoreaza faptului ca autoritatile moldovene (...) au incercat sa obtina sprijin extern pentru politica lor ba in Occident, ba in Est. Practica a aratat ca aceasta abordare este una gresita. Ca urmare, avem astazi o tara divizata, o societate fragmentata, o economie ineficienta, institutii publice slabe. Aceasta situatie genereaza riscuri de destabilizare a sistemului administratiei publice, distrugerea relatiilor economice interne si externe, cresterea tensiunilor in relatiile interetnice din Moldova si pierderea perspectivelor de solutionare a problemei transnistrene", se spune in document.Al treilea scenariu este cel pe care vrea sa-l dezvolte Igor Dodon si inseamna punerea in aplicare a conceptului 'si-si' in baza principiilor de 'deschidere, compatibilitate si dezvoltare'. Acesta este scenariul care ii va uni pe moldoveni, potrivit acestuia. Cel de-al treilea scenariu se bazeaza pe neutralitate si tinde spre relatii bune atat cu Occidentul, cat si cu Rusia."Consideram statutul recunoscut la nivel international al neutralitatii permanente a Moldovei drept o conditie de baza a securitatii noastre nationale, energetice, informationale, precum si o conditie de dezvoltare durabila si stabila a statului", se mentioneaza in textul citat de Deschide.md.Astfel, Igor Dodon ar vrea ca Republica Moldova sa culeaga roadele de pe urma tuturor acordurilor existente, cu Uniunea Europeana, cu CSI si inca sa dezvolte relatii cu Uniunea Eurasiatica, in cadrul careia Republica Moldova are statut de observator incepand cu 1 ianuarie 2019, noteaza Deschide.md.