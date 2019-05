Dodon s-a intalnit cu Putin in Kazahstan. Duce Moldova tot mai inspre Rusia, in timp ce Tiraspolul ameninta cu judecata

Ziare.

Republica Moldova nu este membra cu drepturi depline in acest forum economic regional din cadrul CSI, dar la insistentele lui Dodon a primit anul trecut statut de observator.Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, Igor Dodon scrie ca a discutat cu Vladimir Putin despre "situatia curenta a relatiilor bilaterale", aceasta intalnire intervenind in contextul unei crize politice la Chisinau, dupa ce partidele care au intrat in parlamentul rezultat in urma alegerilor din 24 februarie nu au reusit nici pana acum sa formeze o coalitie majoritara si un nou guvern."Am acceptat invitatia liderului rus de a participa la Forumul economic international care va avea loc saptamana viitoare la Sankt-Petersburg", indica in postare Igor Dodon, adaugand ca "am convenit cu Vladimir Putin ca, la inceputul saptamanii viitoare, la invitatia mea sa vina la Chisinau reprezentantul special al presedintelui rus pentru dezvoltarea relatiilor comerciale si economice cu Republica Moldova, vicepremierul rus, Dmitri Kozak, cu care vom discuta intregul spectru al raporturilor bilaterale", potrivit publicatiei Ziarul National din Chisinau.Dmitri Kozak, autorul asa-numitului "plan Kozak" privind federalizarea Republicii Moldova a fost numit in functia pe care o detine in prezent in iulie 2018. In ianuarie, Igor Dodon a avut o intrevedere la Moscova cu Dmitri Kozak, in cadrul careia au discutat despre relatiile economice si comerciale dintre Republica Moldova si Rusia, dar si despre problema transnistreana, noteaza in acest context Radio Chisinau.In acest timp, liderul separatist al Transnistriei, Vadim Krasnoselski, a anuntat ca Tiraspolul intentioneaza sa dea in judecata Republica Moldova pentru "agresiune impotriva poporului Transnistriei" si sa ceara despagubiri Chisinaului pentru aceasta, informeaza miercuri postul de radio citat.In cursul unei intalniri informale cu reprezentanti ai asa-numitului Minister de Externe transnistrean, Krasnoselski a declarat marti ca in timpul conflictului armat de la Nistru au avut loc "crime de razboi" si "crime impotriva umanitatii". In acest sens, el s-a referit in special la "grupul Ilascu" pe care il numeste, la fel ca Moscova, "grupul terorist Bujor", afirmand ca membrii acestui grup "au fost decorati cu distinctii de stat; au fost alesi in parlamentele Republicii Moldova si Romaniei", conform portalului transnistrean novostipmr, citat de Radio Chisinau.Membrii "Grupului Ilascu" - dupa numele patriotului moldovean Ilie Ilascu - au fost decorati in 2010 de catre fostul presedinte moldovean, Mihai Ghimpu, cu "Ordinul Republicii", iar Ministerul rus de Externe a criticat aceasta decizie, acuzandu-i pe acestia de terorism si de "omoruri fratricide", aminteste Radio Chisinau.Potrivit ex-consilierului prezidential, Stefan Uratu, asa-numitul "grup terorist Bujor" a fost inventat de catre serviciile speciale ale Rusiei pentru a justifica dosarele fabricate impotriva membrilor "Grupului Ilascu".Ilie Ilascu a fost detinut politic al regimului de la Tiraspol (1992-2001), condamnat la moarte (1993) de catre o instanta separatista subordonata politic Moscovei. Ceilalti 5 membri judecati impreuna cu el au primit sentinte cu inchisoarea, intre 2 si 15 ani. Ilascu a fost eliberat in 2001 in urma presiunilor politice exercitate asupra autoritatilor Federatiei Ruse de catre comunitatea internationala, si indeosebi de conducerea APCE si UE.Vadim Krasnoselski a mai declarat la intrunirea respectiva ca i-a cerut presedintelui Igor Dodon sa dea o apreciere juridica si politica a conflictului armat din 1992, ceea ce ar fi un pas in vederea "normalizarii relatiilor moldo-transnistrene". Igor Dodon nu a raspuns, deocamdata, acestei solicitari.La solicitarea Radio Chisinau, sefa Biroului politici de reintegrare din cadrul guvernului moldovean, vicepremierul Cristina Lesnic, nu a fost disponibila miercuri pentru a comenta respectivele declaratii.