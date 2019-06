Dupa ce s-a intalnit cu omul lui Putin, Maia Sandu promite relatii bune cu Rusia

Ziare.

com

In acest context, Sandu a spus ca prioritatea guvernului moldovean la etapa actuala este "democratizarea tarii si asigurarea functionalitatii institutiilor statului in interesul cetatenilor", informeaza agentia de presa Moldpres, citand Directia Comunicare si Protocol a Guvernului.Cu aceasta ocazie, Maia Sandu si Dmitri Kozak au subliniat necesitatea relansarii comisiei interguvernamentale moldo-ruse pentru colaborare economica, inclusiv in vederea eliminarii tarifelor vamale pentru 14 categorii de produse, introduse in 2014 (anul semnarii Acordului de asociere) si a rezolvarii problemelor legate de transporturi.Partile si-au exprimat disponibilitatea de a relansa un dialog politic constructiv, bazat pe respect reciproc fata de interesele nationale.Maia Sandu a subliniat ca nu exista incompatibilitati dintre Zona de liber schimb aprofundata si cuprinzatoare UE-Republica Moldova si zona de comert liber din cadrul CSI.Cat priveste regiunea transnistreana, Maia Sandu a atras atentia asupra necesitatii de a se sista schemele ilegale de comert care dauneaza tuturor statelor din vecinatate, dar si asupra necesitatii de a se asigura transparenta si previzibilitatea in aprovizionarea regiunii cu gaze naturale.Vicepremierul Kozak, care s-a aflat luni intr-o vizita de lucru la Chisinau, a declarat presei, dupa discutia cu premierul moldovean, ca relatiile moldo-ruse pot fi considerate dezghetate, potrivit postului de radio Europa Libera.Mai multe media, intre care Radio Chisinau si Deschide.md, au apreciat intalnirea dintre Maia Sandu si Dmitri Kozak drept "un dialog pragmatic avand la baza interesul national al Republicii Moldova".Intr-o conferinta de presa dupa intrevederea cu presedintele Igor Dodon, vicepremierul Dmitri Kozak a declarat ca "fosta guvernare, in frunte cu (liderul democratilor) Vlad Plahotniuc, s-ar face vinovata de deteriorarea relatiilor intre cele doua state", informeaza Ziarul National din Chisinau.El i-a felicitat pe moldoveni, in special pe reprezentantii Partidului Socialistilor si pe cei ai Blocului ACUM, cu ocazia "rezolvarii crizei politice"."Va felicit cu ocazia rezolvarii crizei politice. A fost un pericol real de destabilizare a situatiei. Ma bucur ca PSRM si ACUM au dat dovada de inteligenta si au facut o coalitie de guvernare. Noi suntem interesati de relatii reciproc avantajoase in domeniile economic, umanitar. Barierele la export vor fi inlaturate", a promis Kozak.Unii observatori de la Chisinau, intre care editorialistul de la Ziarul National, Nicolae Negru, subliniasera anterior ca inrautatirea relatiilor cu Rusia dateaza dinaintea venirii la putere a "democratilor lui Plahotniuc".De fapt, potrivit acestora, deteriorarea relatiilor moldo-ruse a inceput imediat dupa ce presedintele comunist Vladimir Voronin a respins Memorandumul Kozak de federalizare a Republicii Moldova in 2003.Ulterior, Moscova a instituit embargouri in serie si taxe vamale la importurile din Republica Moldova dupa ce Chisinaul a semnat in 2014 Acordul de asociere cu UE.