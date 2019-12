Ex-premierul Vlad Filat a fost eliberat din inchisoare inainte de termen. Revine in politica?

Cine l-a "eliberat" pe Filat?

Acum patru ani (in octombrie 2015), Filat a fost lipsit de imunitate si retinut sub acuzatia de trafic de influenta si luare de mita in baza unui denunt al controversatului om de afaceri Ilan Sor, principalul protagonist in dosarul celebrei fraude bancare de 1 miliard de dolari, din 2014, din sistemul bancar al Republicii Moldova.In iunie 2016, fostul premier a fost condamnat, urmare a unui proces desfasurat in conditii de maxima opacitate, la 9 ani de inchisoare. Filat nu si-a recunoscut vina, el sustinand ca ar fi victima rafuielii oligarhului Vlad Plahotniuc, care controla politic, prin PDM, justitia si organele Procuraturii.In iunie 2019, regimul Plahotniuc a cazut. Atat Vlad Plahotniuc, cat si Ilan Sor, care intre timp a devenit lider de partid si deputat (desi condamnat de prima instanta la 7 ani si 6 luni de inchisoare cu executare), au fugit din Moldova prin regiunea separatista transnistreana, ajutati de ofiteri rusi de securitate.La 12 noiembrie 2019, guvernul Maia Sandu, votat de blocul pro-european ACUM si PSRM, a fost demis cu voturile PSRM+PDM, iar doua zile mai tarziu, la 14 noiembrie 2019, PSRM+PDM au investit rapid un nou Guvern pe care il numesc "tehnocrat", dar care este controlat in totalitate de presedintele pro-rus Igor Dodon, liderul de facto al PSRM.La 19 zile de la investirea actualului Guvern, Vlad Filat a fost eliberat inainte de termen, in baza unei incheieri a judecatorului Victor Ratoi de la Judecatoria Chisinau - cel care la 18 octombrie 2015 a emis mandat de arest preventiv pentru 30 de zile pe numele lui Filat.Presedintele Igor Dodon sustine insa ca in spatele eliberarii lui Filat ar sta fostul guvern condus de Maia Sandu: "Pentru mine a fost o surpriza aceasta decizie, care, probabil, poate fi explicata prin unele actiuni ale fostului Guvern".Incarcerat la 15 octombrie 2015, Vlad Filat urma sa stea in puscarie 9 ani - adica 3288 de zile. Mai intai, la 1 august 2019, instanta i-a recompensat detinerea in "conditii inumane si degradante" in perioada 23 octombrie 2015 si 30 iulie 2019 prin reducerea pedepsei cu 682 de zile (un an si zece luni). Filat a stat in penitenciar 1510 zile (4 ani si aproape 2 luni).Marti, 3 decembrie 2019, el a fost eliberat in baza articolului 91 din Codul Penal al Republicii Moldova: "Liberarea conditionata de pedeapsa inainte de termen" - o procedura ce poate fi aplicata detinutilor numai dupa executarea a doua treimi din pedeapsa. Avand in vedere reducerea pedepsei cu 682 de zile, condamnatul Filat a intrunit aceasta conditie.Dupa ce a fost eliberat, el a evitat jurnalistii, mentionand doar ca se duce acasa la parinti, apoi va reveni cu comentarii. Anterior, in iulie 2019, in cadrul unui interviu TV oferit din inchisoare, Filat declara ca nu va reveni in politica dupa eliberarea din detentie, precizand ca "acum este alt om". Poate doar va oferi consultanta "daca cineva va dori".Seful Procuraturii Anticoruptie, Viorel Morari, sustine ca institutia pe care o conduce nu a fost parte la procesul de examinare a demersului de eliberare conditionata inainte de termen a lui Vlad Filat. Potrivit lui, legea nu prevede acest lucru, la fel cum nu prevede nici dreptul procurorilor de a contesta decizia.La randul sau, vicepresedintele Parlamentului, deputatul PPDA Alexandr Slusari, care a condus Comisia speciala de ancheta vizand celebrul jaf bancar din 2014, a spus ca nu este de acord cu hotararea instantei de a-l elibera inainte de termen din inchisoare pe fostul premier. "Materiale cu care am facut cunostinta denota foarte clar ca in anul 2013 Filat a facilitat procesul de pierdere a controlului de catre stat la Banca de Economii. Chiar, pe alocuri, a jucat un rol decisiv. In 2014 el n-a intreprins nimic pentru a stopa procesul devalizarii sistemului bancar si a beneficiat de mai multe credite de la BEM, care nu au fost restituite", a spus Slusari.Numele lui Vlad Filat fugureaza inca in doua dosare penale. Acestea se refera la spalare de bani in proportii deosebit de mari. Mai exact, fostului premier i se imputa faptul ca in 2013 ar fi incheiat un contract de asistenta in campania electorala cu o companie de consultanta din SUA, achitand 12.847.902 lei moldovenesti prin companii gestionate de o ruda a sa, iar banii proveneau din "Banca de Economii" - una din cele trei banci devalizate in 2014. Filat pledeaza nevinovat.De saptamana trecuta, Republica Moldova are un nou procuror general. Urmare a unui concurs controversat, desfasurat cu numeroase scandaluri, care a culminat cu caderea guvernului Maia Sandu (care isi asumase raspunderea pentru functia de procuror), in functia de procuror general a fost desemnat Alexandr Stoianoglo, ex-deputat PDM.In cadrul audierilor la Consiliul Superior al Procurorilor, acesta a pledat pentru excluderea examinarii dosarelor penale in sedinte inchise si contra aplicarii arestului cu scopul "umilirii oamenilor".