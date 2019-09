Federica Mogherini: UE este gata sa sporeasca sprijinul financiar pentru Republica Moldova

Ziare.

Cu toate acestea,, a subliniat Mogherini.'Sprijinul nostru va ramane conditionat de progresul reformelor. Suntem gata sa sporim atat sprijinul financiar, cat si pe cel de consultare si speram sa putem debloca in curand prima transa a asistentei financiare', a afirmat sefa diplomatiei europene. 'Toate sunt un semnal fata de reformele pe care le-ati facut deja', a spus ea, adresandu-se prim-ministrului moldovean.Federica Mogherini s-a referit si la reglementarea transnistreana, spunand ca. Negocierile '5+2' au inregistrat niste progrese, care trebuie sa continue in cadrul rundei care va avea loc in Slovacia, saptamana viitoare', a mentionat Mogherini.La randul sau,. In acelasi timp, sefa executivului moldovean a multumit UE pentru asistenta financiara si cea tehnica.'Am solicitat si am obtinut incurajari ca vom fi sprijiniti in continuare pentru a implementa aceasta agenda ambitioasa (...) E imbucuratoare reconfirmarea vestii ca putem obtine cele doua transe de asistenta macro-financiara pana la sfarsitul acestui an, desigur daca vom reusi sa indeplinim toate conditiile si aceasta este intentia noastra', a afirmat ea.In urmatoarele zile, Federica Mogherini este asteptata sa efectueze o vizita la Chisinau, conform postului de radio citat.