Fostul primar al Chisinaului, Dorin Chirtoaca, a fost ales presedinte al Partidului Liberal

Pana acum, Dorin Chirtoaca a detinut functia de prim-vicepresedinte al PL.Intr-un discurs de bilant, Mihai Ghimpu, care a devenit presedinte onorific al PL, a evocat realizarile partidului si a criticat actuala guvernare.Desi sondajele arata ca PL nu are sanse sa ajunga in noul legislativ in urma alegerilor parlamentare din februarie, Chirtoaca a declarat ca obiectivele liberalilor nu tin de statistici."Ne angajam pe termen lung, nu pentru o luna sau trei ani. Acesta ne este scopul, nu puterea, ci Unirea. Sondajele sunt partea tehnica,' a afirmat el, in contextul in care o declaratie de unire a Republicii Moldova cu Romania a fost votata in cadrul congresului Partidului Liberal.Cu doua zile in urma, fostul primar al Chisinaului, acuzat de procurorii de la Departamentul anticoruptie de trafic de influenta in dosarul parcarilor cu plata, a primit aprobarea ca poate parasi teritoriul Republicii Moldova, transmite site-ul Anticoruptie.md. La un an si jumatate dupa ce a fost retinut, Curtea de Apel Chisinau a anulat la 29 noiembrie 2018 toate restrictiile impuse fostului edil in calitate de invinuit, aminteste publicatia Ziarul de garda.Partidul Liberal a fost infiintat in septembrie 1993. Initial, liderul formatiunii a fost Anatol Salaru, actualul presedinte al Partidului Unitatii Nationale din Republica Moldova. In 1998, conducerea formatiunii a fost preluata de Mihai Ghimpu.La ora actuala, liberalii sunt in opozitie in parlamentul de la Chisinau, unde sunt reprezentanti de noua deputati. Formatiunea sustine ca are peste 20.000 de membri in toata Republica Moldova, conform unor canale media de peste Prut.