Guvernul de la Chisinau, anexa unui grup privat de persoane: Puterea a fost uzurpata! Interviu

Anul acesta vor avea loc alegeri parlamentare in Republica Moldova. Acestea se vor desfasura in baza sistemului mixt asa cum si-au dorit democratii si socialistii. Cu ce configuratie politica a Parlamentului credeti ca ne-am putea pomeni?

Sistemul electoral l-au tras sub ei, circumscriptiile le-au trasat reiesind din calculele lor electorale, institutiile statului sunt toate in genunchi... Si atunci pe ce mai mizeaza opozitia la aceste alegeri?

Observam ca PDM a cam parasit centrul esichierului politic si ar vrea sa-l credem mai de dreapta. De ce face asta? De ce elibereaza stanga?

Dar e cam greu pentru cineva care nu urmareste foarte atent mutarile de pe tabla de sah a politicii moldovenesti sa inteleaga totusi ce fel de partid e PDM. Atat de tare flutura retorica proeuropeana incat unii, inclusiv de la Bruxelles, au ametit si-i cred. Plus, sagetile aruncate spre Rusia, expulzarea lui Rogozin, Legea antipropaganda intrata recent in vigoare... Este partidul domnului Plahotniuc un partid proeuropean?

Au existat cateva initiative foarte ciudate in ultimii doi ani, mai ales pentru o tara mica din care s-a furat un miliard de dolari: una (inaintata chiar de seful legislativului Andrian Candu) prevedea liberalizarea capitalului, alta (care e deja lege) dobandirea cetateniei prin investitie, acum au incercat cu decriminalizarea infractiunilor economice. De ce se tot insista cu aceste initiative?

O alta ciudatenie este legata de justitie: pentru prima data avem un ex-prim-ministru condamnat pentru coruptie, un ex-deputat cercetat pentru tradare de patrie, altul pentru spalare de bani, un primar de Chisinau in arest la domiciliu, controversatul Platon - condamnat, retineri spectaculoase in fiecare saptamana... Cu toate acestea, clasamentele internationale si sondajele interne arata ca oamenii nu simt ca s-ar face justitie. De ce se intampla asta?

Deci, pe de o parte avem toate semnele ca guvernarea si-a subordonat justitia, pe de alta parte am vazut cum Comisia Electorala Centrala a blocat initiativa societatii civile de anulare a sistemului mixt si, spun unii, cu actuala componenta a CEC nu putem miza pe niste alegeri libere si corecte. Si atunci cum intram in alegeri? Nu e cam periculos?

Poate fi numit "dictatura" ceea ce avem astazi in Moldova? Domnul Plahotniuc anunta la partid ca schimba jumatate din Guvern si premierul executa; anunta Plahotniuc demararea luptei contra coruptiei si a doua zi vedem descinderi, deciziile Curtii Constitutionale, ale CSM si CSJ, ale Curtii de Apel in dosare de rezonanta sunt toate previzibile... Cum se numeste aceasta stare?

Igor Dodon are vreun rol in ecuatia liderului PDM sau e pe cont propriu?

Da, dar Igor Dodon tot critica guvernarea...

Pe de alta parte am vazut ca seful gruparii separatiste de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, l-a "incoltit" destul de des in ultima vreme pe Igor Dodon. Ultima data l-a acuzat ca "discrediteaza Transnistria in fata Rusiei". Aparent, ambii sunt ghidati de la Moscova. De ce atunci se cearta?

Cert este ca undeva, in subteran, ceva se negociaza in problema transnistreana. Si asta se vede in ultima vreme. Este Plahotniuc partenerul de discutii al lui Krasnoselski? Ar gira Rusia un astfel de dialog pe la spatele lui Igor Dodon, omul lui Putin in Moldova? Pe filiera schemelor economice Plahotniuc si Krasnoselski se pare ca reusesc sa coopereze... Cel putin asa sustin expertii in energetica.

Sistemul electoral mixt este expresia la indigo a unui pact politic. Acest pact a fost scris pe "scalpul" inca in viata al defunctului PCRM, atunci cand PD a extras din acest partid ce se mai putea extrage si cu scopul de a-si aronda astfel jumatate din mandatele repartizate pe circumscriptii majoritare in care vor conta cel mai mult resursa administrativa si banii.Luand in consideratie pragul psihologic de care se ciocneste PD in sondaje, sistemul mixt este practic ultimul balon de oxigen din care se poate alimenta. Mai mult de atat, cred ca PD si PSRM ar putea face front comun doar prin anularea totala a alegerilor si numirea deputatilor prin strigare de la GBC (sediul oligarhului Vlad Plahotniuc - n.n.). Direct. Doar ca atunci, Moldova ar trebui numita Republica GBC, cam tot asa cum numim astazi regimul separatist de la Tiraspol, "republica Sheriff", daca ar fi sa vorbim pe sleau.Mersul anemic al reformelor si gramada de restante in domeniul statului de drept, al justitiei si reformelor structurale, inclusiv al celor din sectorul lovit de catastrofa bancara din 2014-2015, nu poate fi contrazis nici de catre cei mai bine platiti "slefuitori de imagine politica".Opozitia trebuie sa mizeze pe ceea ce face un regim democratic mai puternic decat o tiranie. Pe ideea de dreptate. Pe ideea de justitie, pe incredere, pe onestitate. Suna un pic prea academic, dar daca citesti cu atentie sondajele si nu luneci superficial doar pe ratingurile care-ti convin, atunci regasesti in ele semnele unei mize uriase de care pot beneficia partidele democratice, chiar si atunci cand haosul organizat si propaganda unui regim de tip hibrid (semi-autoritar, semi-democratic, hiper-centralist si oligarhic) creeaza atata neincredere generala.Publicul are o nevoie acuta de onestitate in politica pe care o trateaza ca pe un serviciu. Si cetatenii au dreptate. Actiunea politica este un serviciu livrat la costuri si cu eficienta cu care cei alesi sunt capabili sa-l furnizeze.Atunci cand BOP (sondajul Barometrul Opiniei Publice) arata 45-50% respondenti indecisi la intrebarea viitoarelor alegeri ori atunci cand 55% considera ca nu exista nici un politician care i-ar reprezenta nu inseamna ca pentru acestia politica nu mai are nici un sens, ci ca cerintele (tehnic vorbind) pe care ei (cetatenii) le-ar inainta unor politicieni sunt mai inalte decat munca pentru care acesti politicieni s-ar oferi sa o presteze in serviciul public.Aici este nevoie de oameni competenti si onesti, care pot livra. Nu inainte insa de a comunica eficient, cu onestitate si precizie, ceea ce i-ar distinge de altii. Aici insa intervin "defectele" modelului "original" pe care actuala guvernare cauta sa-l inradacineze in Republica Moldova. Si ma refer la monopolurile existente in mass media, la hoardele de bloggeri platiti, la politologi catarati pe sticlele protectorilor lor, care obosesc zi de zi sa demonstreze ca albul e negru si invers.Este bine cunoscuta tactica "politicii de guerilla" pe care unii proprietari de partide le urmeaza in Republica Moldova: daca ei nu pot deveni mai credibili si mai populari, atunci ei vor folosi toate mijloacele disponibile, legale si ilegale, pentru a-i innegri, ponegri si santaja pe ceilalti ca prin raportarea la imaginile proiectate prin mediile controlate tot de ei, publicul sa decida ca, in definitiv, diferentele dintre ei nu sunt chiar atat de mari.As mentiona in acest context si ideea de schimbare a celor de la putere - mai ales a celor "maculati" de implicarea in furtul miliardului, de afaceri suspecte cu bani furati de la stat, ceea ce i-ar face total ineligibili intr-un sistem democratic in care integritatea si legea ar sta in capul mesei.PDM este un proiect de business in care nu se prinde nicio ideologie: nici de stanga, nici de dreapta. Puterea este singura valuta in care cred cei care iau decizii in acest partid, mai ales in puterea nelimitata.In mod oportunist, PD va avea nevoie de grupuri unioniste, in aceeasi masura in care are nevoie de nostalgici sovietici, un fel de partid cu geometrie variabila, care-ti poate vinde si zapada la Polul Nord daca asta ar folosi cu ceva proiectului de mentinere a controlului total asupra organelor de drept si a proprietatilor de stat.De PSRM a avut nevoie pentru a dezbate monopolul de voturi al PCRM, de PUN are nevoie contra PL, de PL are nevoie contra PAS si DA, de PN are nevoie contra PSRM, si tot asa.In conditiile unei societati extrem de saracite, multi votanti migreaza instinctiv pe stanga, in care nu gasesc insa politici de stanga, ci cripto-valuta infectata de propaganda Kremlinului.Din pacate, nu doar PSRM este doar nominal de stanga, orientandu-se ideologic pe idei care rasuna bine mai ales pe segmentul conservator de dreapta al modelului valorilor traditionale promovat de Kremlin si Biserica Ortodoxa Rusa.O sa vedeti cat tambalau vor face PSRM in jurul acestei teme in ajunul scrutinului, care nu are nimic in comun cu ceea ce Dvs definiti stanga, nici macar cea ruseasca, nemaivorbind de optiunile de stanga europene. PD danseaza in jurul PSRM ca un hingher, interesat de blana acestuia, nu de grija pentru patrupede.Nu exista "idee europeana" pe radarul PD. Exista niste interese de mentinere a sistemului de putere existent si, prin reflectie, anumite obligatii pe care guvernul condus de oamenii desemnati de PD in functii guvernamentale incearca cu chiu cu vai sa le onoreze, dupa cum putem observa fara mari succese notabile. Eu cred ca cei care nu-si dau seama ce fel de partid este PD sunt foarte putini.Unii se apropie de PD din nevoia unei cariere, altii isi salveaza un business, altii extrag resurse vitale din liderul PD oferindu-i consultanta "strategica" in conditii de incertitudine.Liderii PD si-ar dori o asemenea relatie cu UE, care sa nu le deranjeze afacerile - de aici si replica ragusita a unor cripto-juristi PD ca "Moldova este un stat suveran, care are dreptul de a decide singur asupra sistemului electoral", asta suna destul de cinic incat sa mai dezvoltam teoria "europeneitatii" acestui partid.Eu cred ca PD este un partid de tip corporatist, a carui coeziune ideologica se leaga de loialitatea/distanta fata de seful partidului si care, din pacate, nu este o exceptie.Multe alte partide politice din Republica Moldova si din regiune copieaza astfel un model de asociere politica circumstantiala, pe care unii din lene intelectuala il numesc "realpolitik", evident, in mod eronat si fara nici o relevanta metodologica.Ambele subiecte sunt extrem de importante pentru tipul de putere politica gestionat de PD. Aceste sistem clientelar se specializeaza in oferirea de rente celor loiali si aplicarea de sanctiuni celor care i se opun. Nu difera foarte mult de sistemul PCRM, doar ca regimul de monitorizare si de impunere a sanctiunilor judiciare contra celor nesupusi este mult mai dur si mai costisitor decat in perioada anilor 2001-2009.Pe timpuri, IDIS "Viitorul" a studiat fenomenul "impozitarii neformale", ca o forma de a masura impunerea de costuri companiilor private din partea unor autoritati politice, prin crearea unor "liste" optional-obligatorii de la care companiile nu se puteau eschiva fara a-si aduce pe cap tot felul de masuri de reprimare (controale, dosare penale, etc). Astazi, acest tip de sistem creeaza puterii senzatia unei influente infinite, care poate exploda intr-un anumit moment.Sunt mai multe sectoare in care actiunile de reprimare contra businessului onest nu inceteaza si in care PD vine cu acest sistem de decriminalizare a ofenselor, dar aplicat pe criterii selectate in mod discretionar, altfel spus politizat. Creand un sistem de control asupra economiei nationale, PD poate oferi scutiri si vacante fiscale celor loiali, acordandu-le discretionar in functie de meritele unor companii care cotizeaza pentru campaniile scumpe ale partidului.Despre celelalte doua initiative - liberalizarea de capital si cetatenia contra investitii - pot spune ca reprezinta actiuni de mare risc pentru securitatea si apararea tarii si la care cele mai multe dintre institutiile de resort au oferit avize negative, dar nimeni nu le-a luat in seama.Asta se intampla pentru ca sistemele rentiere nu au fost abolite cu ocazia acestor arestari, iar protagonistii lor arata si acum mai degraba ca niste "tapi ispasitori", si nu ca monarhi ai schemelor pentru care au fost privati de libertate.Din acest motiv - perceptiile publice sunt extrem de negative fata de actiunile statului in domeniul justitiei sau al eficientei unor autoritati specializate (CNA, ANI, Procuratura, CSJ) care nu livreaza acte de justitie, ci servesc mai degraba ca piulite la masinaria politica a injustitiei si inegalitatilor politice din Republica Moldova.In calitate de partener-secund in acest mars al orbilor condusi de un chior (dupa Bruegel), PSRM nu este cu nimic mai breaz, liderul lui (de facto), Igor Dodon, actualul locatar al Presedintiei, a numit judecatori a caror reputatie este cel putin indoielnica, implicati in dosare pierdute la CEDO, in afaceri cu imobile pe care nu le pot explica si in faimoasa afacere a spalarii de miliarde rusesti.Uitati-va la ultimele numiri de judecatori de catre Dodon si veti intelege ca toata anvergura socialista este o mare cacealma, construita de acelasi model de suveranitate limitata (limitata doar de poftele binomului).In Moldova, CEC ar trebui sa fie constituita din functionari publici si nu din reprezentantii politici ai cuiva, indiferent daca-i vorba de partide de opozitie sau de putere pentru ca organizarea alegerilor este un serviciu in cadrul regimului constitutional democratic.Toata brambureala din ultimele luni cu trasarea de circumscriptii care seamana cu o blana de leopard, cu caravane deja desemnate de fosti si actuali demnitari, care deja au luat cu asalt aceste localitati, pravalite intr-o saracie si subdezvoltare greu de imaginat in apropierea UE, nu servesc consolidarii institutiilor democratice in Moldova si s-ar putea sa fie contestate pe motiv de standarde electorale deficitare.Aici vreau sa notez ca nu-i vorba numai de reputatia acelor oficiali care-si pun obrazul pentru neghiobiile care se intampla in sistemul electoral din Republica Moldova din ultima vreme, ci de reputatia tarii.Anume din acest motiv, Moldova nu a primit bani vitali, pe care ar fi trebuit sa-i primeasca in anii 2015-2016-2017 din partea UE, si care ar fi trebuit sa fie orientati spre dezvoltare, infrastructura, asistenta fermierilor, drumuri, canalizare, in valoare de peste 400 milioane euro (sau 7,2 miliarde lei in perioada 2014-2017), bugetati de UE pentru Moldova, dar netransferati.Politicienii pot asuda ziua intreaga cautand motivele care au facut UE sa nu transfere banii si noi stim aceste motive, dar cine a avut cel mai mult de suferit de pe urma deciziilor eronate ale guvernarii? Oamenii simpli, cei care au avut cel mai mult de suferit si de la furtul miliardului si de la efectele sale in lant...Un model in care guvernul devine o anexa a unui grup privat de persoane este, conform Constitutiei, cea mai grava invinuire care inseamna uzurparea puterii in stat.Moldova are o democratie de fatada, in care aproape nimic nu este ceea ce pare - legea se aplica selectiv, in functie de ramificatiile si distanta de partidul aflat la guvernare, puterea locala este tavalita in procese judiciare, iar reforma administratiei centrale incepe sa semene a farsa - modelul la care ajung decidentii pare sa fie mult mai costisitor, mai ineficient si mai putin deschis/accountable fata de public.Decizii cu impact urias asupra calitatii serviciilor publice se iau in spatele usilor inchise, in cadrul unor comitete de oficiali, interesati sa placa seniorilor din partid si mai putin sa gaseasca solutii de politica eficienta si efectiva in stat. Cel mai ingrat este statutul partenerilor de dezvoltare.In opinia lor, Moldova a suferit o schimbare brusca de traseu, a avut loc o "deturnare fortata a echipajului", ca sa folosim o metafora (hijacking) si care se straduie sa pedaleze cu ambreiajul si frana finantarilor externe ca in cazul unei masini gata sa alunece de pe poteca lunecoasa a unui povarnis muntos.Alternativa alunecarii depline ar fi o catastrofa pentru populatie, dar niciuna dintre functiile automobilului nu functioneaza, aparent, cu exceptia fricii care pune stapanire pe sofer si pasagerii acestuia. Sper ca am raspuns.Dodon este pasagerul de lux al caravanei politice conduse de PD. Autonomia de miscare a PSRM este tot atat de efemera ca si cea a liderului sau - PSRM este un partid vulnerabil, care se exprima in lexicul si printr-o alianta de votanti rusofoni si kremlinofili, care formeaza astfel scheletul electoral al partidului.PSRM paraziteaza pe nostalgia URSS, pe mangaierile "tandre" ale administratiei de la Kremlin si pe toleranta afisata a PD-ului, motiv pentru care multi din provincie nu fac mare diferenta intre cele doua (binoame, cum au inceput sa-i spuna pe la Nisporeni).Mai nou, Igor Dodon sustine ca Moldova are nevoie de echilibru, dar intelege prin echilibru de la inceput "sa elimine unionistii, sa instaleze un sistem rusesc de control asupra istoriei si modelului cultural" si evident ca dupa asemenea inginerii, Moldova va fi "plina ochi de echilibru si natiune civica protocronista", zambim noi amar.Critica cu jumatate de gura si atat cat i se permite conform scenariului. Vedeti ca PSRM critica ceea ce nu-l atinge. Nu critica grupurile oligarhice care-au devalizat sistemul bancar pentru ca are asociati care s-au infruptat din acest sistem; nu critica sistemul ilicit de "eliminare a Guvernului" prin substituirea lui cu vointa unei singure persoane din PD si nu critica declinul major al presei, justitiei, procuraturii, controlate politic, pentru ca - pe fata si pe dos - Igor Dodon si-ar dori acest sistem sa functioneze in folosul regimului prezidential puternic, pe care si l-ar dori in Moldova.Discutiile dintre Tiraspol si Dodon seamana mai degraba a harjoneala intre niste catei fara ochi. Oare nu-i clar ca ambele parti traiesc din pomana curtii si cupolelor imperiale de la Moscova?Oligarhii de la Tiraspol vor sa controleze Chisinaul fara a ceda nici o iota din ceea ce deja au (putere economica, acoperire militara si de securitate, bani federali, si sunt pregatiti sa obtina in 2018 si mai multa recunoastere internationala), iar Dodon are nevoie de voturi, indiferent de ce culoare si la ce pret ceea ce i-ar permite sa viseze mai realist la un regim protocronist.Dodon nu poate livra totul ce-i intereseaza pe servitorii lui Gusan (care controleaza regiunea transnistreana prin firma Sheriff - n.red.) si din acest motiv Tiraspolul are nevoie sa discute la direct cu liderii PD, dar diferentele strategice nu sunt nici mari, si nici principiale intre ei.Este adevarat ca populatia din stanga Nistrului este mai rusificata, mai colectivista, mai macinata de nalucile URSS-ului - si asta-i motivul exploatat cu succes de regimul de la Tiraspol pentru a-si pastra sistemul rentier by default, si pe care lobbistii transnistreni din diverse organizatii himerice il saluta in mod halucinant drept justificare a separatismului.Intrebarea Dvs trebuie tratata intr-un context regional. Rusia si Occidentul nu si-au incetat ostilitatile: sanctiunile continua, tensiunile politice vor continua, deopotriva cu asistenta pe care statele de frontiera le vor cere din partea UE si SUA pentru a rezista ofensivei geopolitice lansate de presedintele Putin in ultimii ani.Razboiul din Ucraina nu are cum sa se incheie abrupt, iar negocierile in formatul Normandiei+ si alte formate nu par sa ajunga la o solutie satisfacatoare.Rusia nu are incredere in actorii politici de la Chisinau, dar nu se sinchiseste sa-i curteze si sa-i mentina in apropierea jocurilor sale politice din regiune.In acest moment, Rusia nu pare incantata de o schimbare a status quo-ului fata de Transnistria, dar nici nu si-ar dori sa piarda in situatia in care pare sa fie ocupata cu alte agende, fiind slabita de numeroasele sanctiuni internationale, dar si de macelul pe care l-a provocat in mod iresponsabil prin luptele din Donbas si anexarea Crimeei.Vedeti cum o intorc lobbistii transnistreni? Rusia ar dori sa ajute RM, dar Putin nu are niciun proiect valoros caruia ar putea sa-i dea curs in timpul apropiat si, din acest motiv, Moldova nu se bucura de nicio atentie la Moscova. Total eronat.Rusia pompeaza multi bani si gestioneaza retele complexe de grupuri politice si mediatice, de businessuri si centre semi-culturale prin care-si pazeste interesele in Moldova, dar incurajeaza, prin asemenea discurs, diversi politicieni de la Chisinau sa fie pregatiti de cedari pe masura ambitiilor imperiale rusesti, acestea fiind legate in temei de: 1. Renuntarea la agenda de asociere cu UE, 2. Federalizarea Republicii Moldova si crearea unui nou stat "comun", si 3. Reorientarea strategica a Moldovei fata de structurile militare si politice ale Rusiei (ODKB, CSI, UV, UEA).Astea sunt mizele Rusiei pentru anul 2018, iar acestea nu pot fi intarite decat daca va fi mentinut actualul triumvirat regional (PD-PSRM-Sheriff), iar fortele democratice nu vor reusi sa se faca suficient de bine auzite, intelese si urmate de alegatori.