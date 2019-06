Guvernul Maia Sandu promite consolidarea relatiilor cu UE si pedepsirea oligarhilor fugiti din tara

Ziare.

Ea a facut aceste declaratii in prima reuniune oficiala a Cabinetului sau de coalitie, format weekendul trecut, in paralel cu Guvernul lui Pavel Flip.Din Guvernul Sandu fac parte ministri din cadrul aliantei sale proeuropene ACUM si din Patridul Socialist (PSRM) al presedintelui prorus Igor Dodon, care si-au unit fortele in urma unei crize prelungite, dupa alegerile legislative din februarie, care nu au condus la o majoritate.Aceasta criza politica a fost dezamorsata sambata, dupa ce Curtea Constitutionala si-a anulat o serie de hotarari cu privire la neconstitutionalitatea noii puteri , la o zi dupa ce Partidului Democrat din R. Moldova (PDM) a renuntat la putere.Liderul PDM, oligarhul Vladimir Plahotniuc, a parasit temporar tara , a anuntat formatiunea sambata.Sandu i-a acuzat pe Plahotniuc si membri din anturajul sau aflati la putere de infractiuni si coruptie.", a declarat ea."Vrem sa va asiguram ca toti acesti responsabili, inclusiv Plahotniuc,pentru toate abuzurile la care au participat", a spus ea.In pofida faptului ca a cedat puterea, PDM a subliniat vineri ca noul Guvern este "ilegal" si a indemnat la organizarea de alegeri anticipate.a salutat vineri hotararea PDM de a se retrage de la putere si a indemnat la retinere in perioada de tranzitie, promitand ca Washingtonul "ramane angajat" in sustinerea unui "viitor mai prosper si democratic" al R.Moldova.Una dintre cele mai sarace tari din Europa, R.Moldova este afectata de coruptie si instabilitate politica si a devenit arena rivalitatii intre Occident si Rusia, dupa ce si-a proclamat independenta, in 1991, in urma colapsului fostei Uniuni Sovietice.Guvernul Sandu - care aduce laolalta partide proruse si proeuropene - reprezinta o surpriza pentru multi. Intr-un rar gest, acesta a fostSandu a subliniat ca o imbunatatire a relatiilor cu UE reprezinta o prioritate a Guvernului sau, in contextul in care ambitii de aderare a tarii la Uniunea Europeana (UE) se afla intr-un punct mort si in contextul in care Chisinaul doreste totodata o impulsionare a relatiilor economice si comerciale cu Rusia."Programul Guvernului arata clar ca", a subliniat Sandu, anuntand ca o delegatie urmeaza sa efectueze in curand o vizita la Bruxelles."Veti vedea pasi foarte concreti, progrese in", a promis ea.