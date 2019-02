Igor Dodon ar fi prezentat la Munchen un plan de federalizare a Republicii Moldova

Ziare.

Intr-o conferinta de presa, Igor Munteanu - unul dintre candidatii ACUM la alegerile parlamentare de duminica - a declarat ca planul presedintelui Dodon ignora fundamentele statului Republica Moldova si ofera parghii regimului separatist de la Tiraspol de a iesi din componenta republicii.'Acest plan a circulat in cancelariile occidentale din luna septembrie, insa doar la Conferinta de la Munchen am putut avea o copie a acestui plan. Intentia presedintelui Dodon este (...) sa creeze o coalitie cu Partidul Democrat si sa ofere un cadou Federatiei Ruse, sub forma de federalizare a republicii sau a unei confederatii. Este un plan anticonstitutional, sunt interese ostile fata de interesul national al R. Moldova si ignora totalmente interesele cetatenilor moldoveni', a afirmat Munteanu.Liderii blocului ACUM sustin ca aceste informatii provin din mai multe surse, inclusiv de la persoane care au participat la Conferinta de securitate de Munchen.Purtatoarea de cuvant a presedintiei moldovene, Carmena Sterpu, a declarat ca va veni ulterior cu o reactie.Igor Dodon a anuntat anterior ca a prezentat la Conferinta de securitate de la Munchen viziunea sa privind politica externa a Republicii Moldova in cadrul unor consultari informale, reiterandu-si pozitia privind promovarea unei 'politici externe echilibrate, cu mentinerea si consolidarea principiului privind neutralitatea permanenta' a Republicii Moldova.