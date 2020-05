Mesajul lui Dodon, dupa ce Romania i-a trimis medici si echipamente: Prietenul la nevoie se cunoaste!

LIVE

"Prietenul la nevoie se cunoaste. Vreau sa aduc multumiri speciale poporului roman si personal presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, pentru suportul acordat Republicii Moldova.Suntem recunoscatori pentru acest ajutor umanitar binevenit, in valoare de 3,5 milioane de euro, care presupune 500 mii de masti, 50 mii de combinezoane si un set important de medicamente. Totodata, cel mai valoros ajutor pentru noi in aceasta perioada sunt medicii romani care au ajuns ieri la Chisinau pentru a ne oferi o mana se sprijin in lupta impotriva COVID-19", a scris Igor Dodon pe Facebook Presedintele moldovean a precizat ca apreciaza in mod aparte sprijinul, mai ales ca vine din tari care trec prin propriile perioade dificile."Stiu ca Romania a fost mereu alaturi de noi, iar tarile noastre sunt legate nu doar prin spatiul geografic si cultural comun, dar si prin aceeasi viziune de modernizare si dezvoltare in spirit european.Consider ca ceea ce conteaza cu adevarat in dialogul dintre ambele state este accentul pe bunastarea si securitatea cetatenilor nostri, departe de zona tipic geopolitica. Iar astfel de momente de intrajutorare arata ca fratii nostri de peste Prut sunt saritori la nevoie, sunt adevarati parteneri strategici ai Republicii Moldova si noi, din partea noastra, vom opta in continuare pentru consolidarea acestor bune relatii in toate domeniile", a punctat Igor Dodon.Amintim ca, joi, o echipa formata din 42 de medici si asistenti medicali din cadrul Ministerului Apararii Nationale si Ministerului Sanatatii au plecat in Republica Moldova pentru a completa echipele medicale din tara vecina in lupta impotriva acestei pandemii.De asemenea, MApN trimite in Republica Moldova 10 sisteme de izolare si transport al personalului contaminat cu agenti biologici, echipamente care vor fi donate la finalul misiunii.In Republica Moldova exista 3.897 de cazuri de imbolnavire cu COVID-19 si 119 decese.A.G.