Igor Dodon le cere structurilor de forta sa recunoasca Guvernul Maia Sandu: Va garantez ca nimeni nu va va pedepsi!

El le sugereaza angajatilor din institutiile de stat ca mai bine sa demisioneze decat sa fie "complicii uzurpatorilor"."Ma adresez tuturor functionarilor publici, colaboratorilor structurilor de forta, militarilor: dumneavoastra puteti deveni elementul de baza care va lansa procesul de transmitere pasnica a puterii, dumneavoastra puteti salva tara de destabilizare! In fiecare minister, departament, agentie, luati decizii de recunoastere a noului Guvern si declarati public despre aceasta.Va garantez ca nimeni nu va va pedepsi pentru aceasta! De asemenea, ma adresez catre conducatorii institutiilor de stat, ministerelor, departamentelor, catre procurori si judecatori, inclusiv celor de la Curtea Constitutionala: pe multi va cunosc personal si sint convins ca printre dumneavoastra sint persoane oneste si corecte. Mai bine demisionati, nu trebuie sa fiti complicii uzurpatorilor! Moldova paseste intr-o noua era! Moldova are viitor!", scrie Dodon pe Facebook.El subliniaza ca minoritatea nu trebuie sa conduca majoritatea si ca, atat in interiorul Republicii Moldova, cat si in exterior, este exprimata o sustinere clara noului Parlament si Guvern legitim, care reprezinta interesele majoritatii covarsitoare a concetatenilor.Igor Dodon sustine ca noua guvernare legitima este sustinuta de principalii parteneri externi: Rusia, Canada, statele europene, Comisia Europeana, Consiliul Europei, iar in asemenea conditii, unica decizie corecta va fi transmiterea pasnica a puterii catre noul Parlament si Guvern legitim."Comunitatea online a tarii noastre se declara aproape in unanimitate pentru Guvernul Maiei Sandu. Stiu ca 80% din functionarii de stat sunt, de asemenea, de partea noii guvernari, insa conducatorii lor se tem de represiuni din partea guvernarii care pleaca si care nu are nicio sansa de a se mentine. Partidul Democrat si reprezentantii sai nu mai au dreptul sa se numeasca guvernare. Cei trei ani de guvernare distructiva a democratilor s-au finalizat! Republica Moldova nu va mai fi asa cum a fost pina la 8 iunie 2019", argumenteaza Igor Dodon.El se declara convins ca cetatenii R.Moldova nu vor permite PDM sa guverneze tara si mai departe."Ba mai mult, si democratii inteleg acest lucru, cu exceptia conducerii partidului care, nu se stie de ce, continua sa-si faca iluzii", spune presedintele Republicii Moldova.