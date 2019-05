Igor Dodon nu a fost invitat la ceremonia de investire a lui Volodimir Zelenski in functia de presedinte al Ucrainei

Ziare.

Consilierul lui Igor Dodon in domeniul politicii externe, Aureliu Ciocoi, a pus aceasta omitere pe seama administratiei precedente de la Kiev. Potrivit acestuia, responsabil de organizarea acestei ceremonii, inclusiv de invitatii, a fost desemnata conducerea precedenta a Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei, in comun cu fosta administratie prezidentiala a lui Petro Porosenko "In mod traditional, Republica Moldova are stabilite relatii de prietenie si de parteneriat cu Ucraina. Dupa cum se stie, recent, intre presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, si presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut loc un dialog telefonic amical, constructiv si productiv. S-a ajuns la o intelegere prealabila privind organizarea unei intrevederi, iar in prezent se lucreaza asupra elaborarii agendei in acest sens", a declarat Aureliu Ciocoi potrivit unui comunicat al Presedintiei Republicii Moldova.Igor Dodon l-a felicitat pe Volodimir Zelenski cu ocazia investirii sale in functia de presedinte al Ucrainei, dorindu-i succes si realizari importante in aceasta functie de mare responsabilitate.Aceasta declaratie a starnit reactii aprinse la Kiev, iar Porosenko a afirmat ca asteapta de la Igor Dodon recunoasterea integritatii teritoriale a Ucrainei.Noul presedinte ales al Ucrainei, Volodimir Zelenski, a depus juramantul in fata sefei Curtii Constitutionale a Ucrainei si a numerosilor oficiali si invitati straini, circaPrintre cei invitati la ceremonie s-au numarat fostul primar al Kievului Vitali Klitschko, care a venit la parlament cu bicicleta, precum si presedintii din Estonia, Letonia, Lituania si Georgia, fostul presedinte al Germaniei Christian Wulff, secretarul american al energiei, Rick Perrky, vicepresedintele Comisiei Europene Maros Sefcovic. A fost prezent si secretarul general adjunct pentru afaceri politice si de securitate din cadrul NATO, "nr. 3" al Aliantei, Alejandro Alvargonzalez.