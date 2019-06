Igor Dodon, obligat de Curtea Constitutionala de la Chisinau sa dizolve Parlamentul. Partidul Democrat anunta alegeri anticipate

Partidul Democrat anunta alegeri anticipate

Ziare.

com

Din decizia Curtii Constitutionale de la Chisinau rezulta ca vineri, 7 iunie, este ultima zi in care poate fi format un Parlament functional. In caz contrar, presedintele este obligat sa dizolve sambata, 8 iunie, Parlamentul."Astfel, data validarii alegerilor reprezinta data expirarii mandatului Guvernului, circumstanta care determina necesitatea formarii unui nou Guvern. Prin urmare, din textul clar al articolului 103 alin. (1) din Constitutie rezulta ca termenul de trei luni (90 de zile) in care Parlamentul nou ales trebuie sa formeze Guvernul curge de la data validarii alegerilor", scrie in decizia Curtii.Presedintele Partidului Democrat, Andrian Candu, a anuntat ca in Republica Moldova vor avea loc alegeri anticipate dupa ce timp de trei luni nu s-a reusit crearea unei majoritati pentru formarea unui nou Guvern."Cu regret timp de trei luni de zile nu s-a reusit sa se gaseasca o maturitate politica. PD s-a aratat dispus sa discute cu Blocul ACUM pentru a crea o majoritate. Cu regret ca discutiile dintre PSRM si Blocul ACUM s-a axat pe functii. Au pus interesul lor si interesul partidelor mai presus de cetateanul RM. Astazi am ajuns cu regret la situatia in alegeri anticipate", a declarat intr-o conferinte de presa liderul Partidului Democrat, Andrian Candu.Andrian Candu a mai adaugat ca PD va face tot posibilul ca urmatoarele alegeri sa fie organizate din banii partidelor care au cauzat anticipate.Partidul Socialistilor din Republica Moldova (PSRM) a decis sa nu faca alianta nici cu PDM, dar nici cu blocul ACUM, ci sa declanseze alegeri anticipate, decizie adoptata de consiliul Republican al PSRM, potrivit site-ului Deschide.md."Socialistii din start au propus negocieri si formarea unei colitii de Guvernare cu cei din ACUM. Au fost cateva discutii, unele oficiale, unele neoficiale. N-au vrut sa voteze candidatura noastra de speaker al Parlamentului, n-au vrut sa ne ofere cateva ministere.Evident ca nu putem sa facem coalitie cu ei. Da am vorbit si cu PDM ca sa nu fim invinuiti ca nu i-am ascultat si pe ei, dar din start nu luam in calcul o coalitie cu PDM", a declarat presedintele moldovean Igor Dodon.