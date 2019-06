Igor Dodon si Maia Sandu cheama la un "mars al poporului": Datorita voua dictatorul a cazut!

Ziare.

Igor Dodon a facut acest indemn dupa ce s-a consultat cu liderul Partidului Actiune si Solidaritate (PAS), Maia Sandu, premierul noului guvern, cu liderul Platformei "Demnitate si Adevar" (DA), Andrei Nastase, numit ministru de Interne, si cu liderul socialistilor Zinaida Greceanii, presedintele Parlamentului, informeaza Radio Chisinau si Unimedia."Am avut o discutie cu Maia Sandu, Andrei Nastase si Zinaida Greceanii despre situatia actuala si actiunile (ce ar trebui) intreprinse in zilele urmatoare.La ziua de azi, aceasta noua guvernare este sustinuta de tot mai multa lume din interiorul tarii, alesi locali, consilieri, vin sute de mesaje. Va rog sa iesiti cu declaratii in sustinerea guvernului legitim. Nu va temeti. Dati dovada de curaj. Daca in urmatoarele zile vom fi mai multi, atunci transmiterea pasnica a puterii va fi mai simpla si rapida. Daca veti astepta, s-ar putea ajunge la destabilizare", a declarat Dodon, in cadrul unei conferinte de presa.La randul sau, Maia Sandu i-a indemnat pe cetatenii moldoveni sa vina "din toate colturile tarii". "Datorita voua dictatorul a cazut. Datorita rezistentei, curajului vostru. Astazi, putem spune ca Plahotniuc a fost invins", a spus Maia Sandu, indemnandu-i totodata pe oameni sa fie "vigilenti" pentru ca "Plahotniuc va face totul ca sa va impiedice sa veniti la mars"."Veniti din timp, veniti la rude, ramaneti peste noapte, daca este posibil", a mai adaugat noul premier Maia Sandu.Potrivit lui Andrei Nastase, duminica va fi "o actiune extrem de importanta pentru viitorul patriei noastre, pentru procesul de asanare a societatii noastre, consolidarea si unitatea societatii noastre".Parlamentul de la Chisinau rezultat in urma alegerilor legislative din 24 februarie s-a reunit sambata trecuta dupa ce, in urma unor luni de negocieri politice, s-a reusit formarea unei majoritati intre socialisti - castigatorii alegerilor - si blocul prooccidental ACUM, alianta care a iesit pe locul al treilea.De asemenea, a fost investit un nou guvern, la conducerea caruia a fost numita Maia Sandu.Duminica, Curtea Constitutionala a Republicii Moldova, care, potrivit unor observatori si presei de la Chisinau, este aservita controversatului lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, a decis suspendarea temporara a lui Igor Dodon din functia de presedinte, iar premierul Pavel Filip a fost numit presedinte interimar.De asemenea, Curtea Constitutionala a emis o hotarare prin care Parlamentul Republicii Moldova a fost dizolvat, noi alegeri fiind programate in 6 septembrie de Guvernul Filip.