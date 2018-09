Igor Dodon vrea referendum cu privire la Transnistria

Declaratia lui Dodon nu a fost auzita la Tiraspol

Dupa alegerile parlamentare din februarie anul viitor trebuie sa se faca urmatorii pasi pentru asigurarea liberei circulatii pe ambele maluri ale Nistrului si avansarea dialogului politic, a afirmat Dodon, citat de portalul IPN.Transnistria nu poate fi decat parte integranta a Republicii Moldova, a spus presedintele moldovean, adaugand ca, dupa ce se va ajunge la un numitor comun pe plan intern, varianta de reintegrare a celor doua maluri ale Nistrului ar urma sa fie propusa comunitatii internationale.Odata cu solutionarea politica a conflictului transnistrean, trupele militare din stanga Nistrului vor trebui sa paraseasca zona, impreuna cu armamentul care se afla acolo, a mai spus Igor Dodon, exprimand practic pozitia Moscovei in aceasta problema, respectiv ca pana la solutionarea definitiva a diferendului transnistrean nu va avea loc niciun fel de retragere a trupelor ruse din Transnistria.La Tiraspol, declaratia presedintelui Dodon despre referendum si reintegrare se pare ca nu a fost auzita. Asa-zisul ministru de Externe transnistrean, Vitali Ignatiev, a declarat miercuri presei locale: "Noi construim un stat independent si care, de facto, intruneste toate conditiile din punct de vedere al legislatiei internationale pentru a-i fi recunoscuta suveranitatea", potrivit Radio Chisinau.La nivel de experti, spune el, "nimeni nu pune la indoiala faptul ca Transnistria este un stat suveran, care trebuie sa obtina recunoasterea pe plan international".In acelasi timp, Ignatiev a evocat recenta sa intalnire, la Moscova, cu reprezentantul special al Federatiei Ruse pentru reglementarea transnistreana, Serghei Gubarev, in cadrul careia a evocat "presiunea permanenta asupra operatiunii de pacificare din partea autoritatilor de la Chisinau". In acest context, el a amintit de decizia Curtii Constitutionale a Republicii Moldova care a declarat drept ilegala stationarea trupelor ruse in stanga Nistrului."Pozitia Transnistriei este clara - noi nu facem diferenta intre Grupul Operativ al Trupelor Ruse (GOTR) si fortele de pacificare care se afla pe teritoriul nostru. GOTR este implicat activ in rotatia unitatilor de pacificare. Mecanismul operatiunii de pacificare va ramane neschimbat pana nu vom gasi o formula finala pentru reglementarea transnistreana", a subliniat Ignatiev.Adunarea Generala a ONU a adoptat in vara proiectul de rezolutie propus de Chisinau privind retragerea trupelor ruse din Transnistria, in care autoritatile moldovene se pronunta asupra retragerii neconditionate si complete a GOTR - creat la 1 iulie 1995 in baza fostei Armate a 14-a a URSS - despre care considera ca stationeaza ilegal pe teritoriul Republicii Moldova.Reprezentantul Tiraspolului a mai mentionat ca negocierile in formatul "5+2" (Republica Moldova, Transnistria, Rusia, Ucraina, OSCE, plus UE si SUA, ca mediatori) ar putea fi reluate la sfarsitul lunii octombrie-inceputul lunii noiembrie, insa o decizie finala in acest sens urmeaza sa fie luata de partile mediatoare OSCE, Rusia si Ucraina, potrivit acestuia.