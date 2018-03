In ce conditii ar putea avea loc Unirea si ce poate sa faca acum Romania pentru R. Moldova - Interviu cu Maia Sandu

Maia Sandu, sunteti la Bucuresti, unde ati participat la o sedinta a Academiei Romane, dedicata unui secol de la unirea Romaniei cu Basarabia acelor vremuri. Este si o sedinta solemna si in Parlamentul Romaniei. Veti merge?

V-ati fi asteptat, totusi, sa fiti invitata?

Ati spus si in discursul de la Academie, dar as vrea sa insist aici, ca nu se cade ca autoritatile de la Bucuresti sa cautioneze Guvernul de la Chisinau, a carui vocatie pro-europeana este indoielnica. Imi amintesc ca la Congresul PSD, partidul la putere in Bucuresti, a fost prezent presedintele de onoare al partidului domnului Plahotniuc.

Bun, in cazul Parlamentului, vorbim totusi despre o relatie institutionala, nu politica.

Am fost atenta la discursul pe care l-ati avut ieri, la Marea Adunare Centenara de la Chisinau. Ati facut o paralela intre momentul 1918 si cel de astazi si ati spus ca la 1918 alegerea a fost intre bolsevici si europeni. Practic, o alegere pragmatica. Care e alegerea pragmatica pentru Republica Moldova, azi?

Vedeti posibila aceasta guvernare? La cum a fost modificata legea electorala, practic sansele sunt mici sa spargi o alternanta la putere Plahotniuc - Dodon.

Mai are atunci Uniunea Europeana vreun as in maneca sau e mai comod pentru ea sa mentina Republica Moldova in zona gri despre care vorbeati?

Pana acum, masurile luate de Uniune au fost mai cu seama economice. Exista si riscul unui efect de bumerang, sanctiunile economice sa impinga Republica Moldova si mai mult inspre Rusia?

In momentul de fata nu are Romania acest ascendent al credibilitatii in Republica Moldova, spuneti?

Revenim la tema care a prilejuit dialogul acesta. S-a vorbit mult in acest an, cel mai mult din ultimii 20, despre unionism. Pe undeva e firesc, e anul Centenarului. Se vorbeste insa despre o crestere a sentimentului unionist la Chisinau. Dati-mi niste cifre.

Intrebarea care se pune, Maia Sandu, este daca exista un partid la Chisinau care sa capitalizeze in sens pozitiv acest current unionist. Sau daca mai degraba riscul e sa fie deturnat politic si am vazut campania lui Igor Dodon

Spuneti de alegerile din toamna. Mai e un hop inainte, aceste alegeri anticipate de la Chisinau, unde ati amanat un raspuns, ce veti face?

Deci il sustineti pe Andrei Nastase

Domnul Plahotniuc a anuntat si el ca va sustine orice ii face opozitie lui Igor Dodon. Nu e prima oara cand spune asta.

E o capcana.

Una dintre probleme ramane Transnistria. Nu se mai vorbeste de la abandonarea planului Kozak despre federalizare, dar avem un nou concept, statutul special. Cum arata solutia pentru Transnistria?

Ma uitam peste un interviu al reprezentantului OSCE pentru Transnistria, care spunea ca asteptarile Chisinaului pentru retragerea trupelor ruse din Transnistria nu sunt realiste.

Ce asteptari exista la Chisinau de la Romania?

Este unirea o tema buna, in acest context mai ales geopolitic?

Care sunt scenariile pentru legislativele de la toamna?

Pleaca din cauze economice sau si din deziluzie?

Destinatia nu mai e Romania.

Spuneati ca o solutie pentru Transnitria a ca Republica Moldova sa fie bine pe malul celalalt al Nistrului. Asa trebuie sa faca si Romania, sa demonstreze ca pe malul acesta al Prutului e bine?

Aminteati ca Romania ar trebui sa investeasca si in media, in presa de la Chisinau.

Unirea, in timpul vietii noastre?

In momentul de fata, acest mesaj al puterii politice de la Bucuresti nu ajunge insa la Chisinau, dar ajung in schimb granturi care finanteaza institutii media controlate de Plahotniuc, spune presedintele PAS, partid pro-european condus de Maia Sandu, intr-un interviu acordatO cautionare a puterii de azi de la Chisinau aduce multa deziluzie in Republica Moldova, care se confrunta cu un exod din ce in ce mai dramatic de populatie.In contextul celebrarii celor 100 de ani de la 27 martie 1918, ziua unirii dintre Romania si Basarabia de atunci, am vorbit cu Maia Sandu despre cat de reala e tema unirii pe agenda si care sunt riscurile confiscarii ei.Exista un vehicul politic pentru unionistii de la Chisinau? Cum se explica cresterea sentimentului unionist si mai ales ce are de facut Romania pentru Republica Moldova sunt cateva dintre temele dialogului cu Maia Sandu.Nu am fost invitata.Nu stiu ce sa zic, eu reprezint un partid important, dar din Opozitie si inteleg ca autoritatile din Romania au preferat sa invite doar reprezentanti ai Guvernului, ai partidelor care sunt astazi la putere la Chisinau.E firesc sa se intample asa, pentru ca si Partidul Social-Democrat, si Partidul Democrat fac parte din aceeasi familie europeana. Partidul pe care il reprezint eu, Partidul Actiune si Solidaritate, face parte din Partidul Popular European si relatiile noastre se construiesc cu partidele din Romania care fac parte din familia PP, de exemplu PNL.In cazul Parlamentului, e altceva. E una cand faci congresul partidului si e altceva cand organizezi un eveniment care sa celebreze Unirea de la 1918 si care ii vizeaza pe toti cei care tin la valorile romanesti si si-ar dori o relatie mai buna intre Republica Moldova si Romania.Astazi, Republica Moldova se afla in fata alegerii de a ramane in zona gri, controlata de Federatia Rusa si exploatata de politicienii iresponsabili de la Chisinau si parcursul european, asa dificil cum este el, dar totusi cu o guvernare care ar putea sa asigure acest parcurs.Exact. Pentru ca aceasta guvernare este extrem de nepopulara si nu are de unde sa fie populara, in situatia in care schemele de coruptie se inmultesc, in situatia in care saracia cuprinde tot mai multi oameni, tot mai multi cetateni nu mai cred in Republica Moldova si aleg sa plece din tara si, tocmai de asta, sprijinul este extrem de scazut pentru partidul de la guvernare in pofida resurselor enorme de care dispune.Tot felul de resurse, mediatice, financiare, administrative. In aceasta situatie, guvernarea a decis ca e mai bine sa schimbe regulile de joc si acest nou sistem electoral pe care l-au votat impreuna cu socialistii a fost criticat dur de Comisia de la Venetia, de institutii europene. Nu au fost auzite aceste mesaje, pentru ca, pentru Partidul Democrat in special, aceste alegeri sunt o problema de viata si de moarte si ei au ales sa mearga impotriva Uniunii Europene, dar sa incerce sa manipuleze alegerile din acest an.Eu cred ca Uniunea Europeana are multe subiecte fierbinti pe agenda si asta joaca in detrimentul nostru. In acelasi timp, Uniunea Europeana isi doreste sa rezolve problema din Ucraina si probabil prioritizeaza anumite decizii in favoarea Ucrainei. In vara precedenta, Uniunea Europeana a transmis mesaje destul de dure la adresa guvernarii, in special atunci cand guvernarea a schimbat sistemul electoral.Guvernarea a ales sa ignore aceste mesaje, schimbarea sistemului electoral fiind pentru ei o chestiune de viata si de moarte politica, iar alte parghii importante pe care le are Uniunea Europeana, de exemplu, cele care tin de finantare, nu mai sunt atat de puternice cum au fost regimul de liberalizare a vizelor si Acordul de asociere, pe care Republica Moldova deja le-a obtinut.Am auzit discutii in Comisia Europeana despre faptul ca se examineaza anumite posibilitati, se cauta parghii pentru a fi folosite in contextul politicii de vecinatate, atunci cand un guvern sau altul vine cu atacuri impotriva procesului democratic.. In situatia in care exista atata nedreptate si coruptie in tara, oamenii asteapta sa li se faca dreptate din afara. Chiar daca nu exista parghii importante, cel putin la nivel de mesaje, oamenii vor sa auda ca institutii importante internationale sunt cu ochii pe Republica Moldova.Sa stim ca noi nu suntem abandonati si unul dintre lucrurile pe care le-am spus aici este ca pentru a creste sprijinul pentru Romania in Republica Moldova, inclusiv in randul oamenilor care nu sprijina neaparat unirea, e important ca acest mesaj de dreptate sa vina din afara tarii,Spun ca este o anumita perceptie in randul cetatenilor din Republica Moldova ca guvernarea corupta de la Chisinau s-ar bucura de sprijinul anumitor forte politice din Romania.Eu nu fac sondaje si e greu sa va dau niste cifre. Am vazut sondaje care arata 20 de procente, am vazut sondaje care arata 25 de procente. E evidenta cresterea pentru aceasta categorie de oameni si explicatia cred ca este dubla.Una la mana, suntem in anul Centenarului si vedem ca mai multe localitati din Republica Moldova semneaza acte de unire, acte simbolice, evident.In acelasi timp, disperarea la care au ajuns unii cetateni din cauza saraciei, din cauza coruptiei ii face sa creada ca doar unirea poate sa le asigure prosperitate, ca statul Republica Moldova nu mai are nicio sansa.Este evenimentul Centenarului, care, cumva, incurajeaza mai multa lume sa analizeze aceasta potentiala optiune si sa o accepte, dar si disperarea din cauza conditiilor proaste de viata.Cu siguranta ca sunt suficienti politicieni iresponsabili, care incearca sa foloseasca unionismul pentru a dezbina societatea si pentru a-si mobiliza propriul electorat. Asta fac politicienii care, odata ajunsi la putere, nu fac nimic pentru cetateni si isi aleg drept linie de campanie divizarea.In cazul nostru si ma refer la partidul pe care il reprezint, noi incercam sa aducem impreuna si unionistii declarati, cei care isi doresc Unirea astazi sau maine, dar si cetatenii Republicii Moldova care impartasesc valorile europene, dar care, dintr-un motiv sau altul, nu impartasesc si unirea.Avem nevoie de aceasta coeziune sociala, avem nevoie sa fim cat mai multi si mai puternici, pentru a putea castiga aceste alegeri extrem de dificile, care se vor desfasura in conditii inegale.Am discutat cu colegii nostri si da, ne-a luat mai mult timp, dar credem ca e firesc sa luam decizii discutate si asumate si am stabilit ca pentru noi e foarte important sa pastram si sa consolidam unitatea fortelor autentic pro-europene, anti-oligarhice pentru alegerile parlamentare.Cu conditia sa reusim sa ajungem la o intelegere definitiva cu privire la alegerile parlamentare si sunt sigura ca vom ajunge acolo, vom sprijini candidatul unic la alegerile din Chisinau, candidatul comun.Domnul Plahotniuc nu este la prima experienta, un om care este cel mai detestat de societate, de oameni vine si isi ofera sprijinul, doar pentru a arunca cu propriul noroi si a incerca sa discrediteze un om politic.Este o capcana si sper ca, astazi, cetatenii Republicii Moldova inteleg mai bine decat acum doi ani, la alegerile prezidentiale, ce inseamna acest gest al domnului Plahotnciuc.Problema transnistreana este una extrem de dificila, nu cred ca exista solutie pe termen scurt sau chiar mediu, sunt niste lucruri pe care poate sa le faca o guvernare eventual responsabila de la Chisinau, si anume sa nu mai participe in scheme de coruptie cu regimul de la Tiraspol, sa inceteze sa cumpere energie electrica din Transnistria, pentru ca atunci cand cumparam energie electrica din Transnistria finantam fara sa vrem regimul de la Tiraspol.Pentru ca lucrurile functioneaza in felul urmator: gazele naturale folosite de compania din Transnistria pentru a aduce curent electric nu sunt achitate de catre ei. La randul lor, ei ne vand acest curent electric noua, noi achitam pretul deplin, iar mai tarziu, datoria pentru gazele care nu au fost achitate se pune pe seama Republicii Moldova de catre Gazprom.Chiar nu inteleg care este argumentul autoritatilor de la Chisinau pentru a procura de acolo energie electrica, stiind ca noi suntem furati prin aceasta achizitie. Acestea sunt lucrurile pe care putem sa le facem noi.De asemenea, oSolutionarea definitiva depinde si de interesele marilor puteri din regiune.Nu zic ca este simplu. Pe mine ma ingrijoreaza pasii intreprinsi de curand de autoritatile de la Chisinau, pe motiv ca nu este clara destinatia. Se fac niste pasi, fara a fi anuntati care este destinatia.Ati pomenit mai devreme ca nu se mai vorbeste despre federalizare, se vorbeste despre un statut special. Ingrijorarea noastra e ca acest statut special nu inseamna altceva decat aceeasi federalizare, doar ca foloseste un nou termen.Noi ne-am dori ca in Romania lucrurile sa fie vazute mai nuantat, nu in negru si alb, asa cum se vad astazi. Romania ar trebui sa discute nu doar cu partidele si fortele politice sau civile, care isi declara deschis sprijinul pentru unire, lucrurile sunt mult mai complicate si Romania poate sa ne ajute sa ajungem la aceasta unitate de care avem nevoie, pornind si de la valorile europene ale bunei guvernari.In jurul asigurarii bunei guvernari putem sa adunam astazi mai multi oameni decat in jurul ideii unirii.Evident ca o discutie foarte serioasa pe unire este necesara, dar trebuie sa asiguram si conditii pentru aceasta dezbatere. In situatia in care propaganda rusa e peste tot si orice discutie este isterizata de catre Moscova si fortele pro-ruse, e foarte greu sa ai o dezbatere obiectiva. E cel mai sigur acum sa porti o discutie de apropiere cu Romania, sa realizezi proiecte concrete, dar si sa fii promoter al valorilor europene in Republica Moldova.Cea mai mare provocare pentru Republica Moldova este depopularea, faptul ca oamenii pleaca. Si pleaca nu doar activistii nostri, nu doar profesorii cei mai buni, medicii cei mai buni, agentii economici cei mai creativi.Pleaca electoratul nostru si eu cred ca acum inca avem o masa critica de oameni care cred in democratie. Daca nu reusim in acest an, peste cinci ani s-ar putea sa nu mai avem o masa critica de oameni care cred in democratie.Tocmai de aceea, responsabilitatea e enorma sa reusim in acest an, in pofida tuturor obstacolelor.Oamenii, in cea mai mare parte, nu mai cred ca au un viitor in Republica Moldova si aleg sa plece mai devreme decat prea tarziu.O parte mai vine si in Romania, unii dintre ei pleaca si din Romania.Romania, in primul rand, prin exemplul de combatere a coruptiei si de aparare a independentei justitiei, este un exemplu pentru noi. Din experienta proprie, atunci cand merg si discut cu oamenii si le vorbesc despre planurile noastre de combatere a coruptiei, ei sunt la inceput sceptici, zicand ca noi aici am avut intotdeauna coruptie. E mult mai usor pentru noi sa aratam la exemplul Romaniei, care este foarte aproape, si sa le spunem ca, daca a fost aici posibil, inseamna ca e posibil si la noi. Si acest exemplu este foarte puternic si, de aceea,Romania ofera anumite resurse pentru media din Chisinau, dar din pacate, o buna parte din aceste resurse ajunge la institutii media controlate de Plahotniuc, care deja controleaza cea mai mare parte din media.Un exemplu: Plahotniuc, presedintele Partidului Democrat, care a venit la guvernare obtinand doar 15% la alegerile parlamentare, acum cativa ani a reusit sa preia prin metode frauduloase licenta nationala a TVR. Aceasta licenta este folosita astazi de Plahotniuc. TVR a trebuit sa ajunga pana la CEDO si sa obtina nu licenta nationala, ci o licenta care ii permite sa ajunga la un numar mult mai mic de telespectatori. In aceste conditii,si iata, accepta ca Plahotniuc sa reduca acoperirea pentru televiziunea nationala a Romaniei.Unirea este o optiune si, evident, depinde de cum se vor intampla lucrurile de acum incolo si daca apare o oportunitate geopolitica, la un anumit moment, pentru ca factorii internationali sunt foarte importanti aici. E important cat de departe vom ajunge noi in cooperarea intre tari, in proiecte care sa uneasca oameni.. Depinde foarte mult de noi, dar depinde si daca va aparaea o oportunitate la nivel geopolitic.