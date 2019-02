In fata unui "test crucial", moldovenii cred in preoti, se tem de Rusia, dar nu vor NATO

PSRM, pe primul loc in sondaje

Cred in preoti, se tem de Rusia, dar nu vor sub umbrela NATO

Ziare.

com

Scrutinul este apreciat ca fiind "un test crucial" de catre ambasadorul SUA in Republica Moldova, Dereck J. Hogan. In cadrul unei prelegeri publice sustinute in fata studentilor moldoveni, diplomatul american a vorbit despre faptul ca forte interne si externe incearca sa destabilizeze Moldova si sa dezbine societatea.Potrivit sondajului IRI , socialistii pro-rusi ar putea acumula cele mai multe voturi la alegerile din 24 februarie 2019, liderul lor de facto, presedintele Igor Dodon, bucurandu-se in continuare de cea mai multa incredere in randul moldovenilor.39% dintre alegatori ar vota Partidul Socialistilor in cazul alegerilor parlamentare, iar 31% dintre participantii la sondaj au spus ca au cea mai mare incredere in Igor Dodon.Pe pozitia a doua, potrivit sondajului, s-ar clasa Partidul Democrat (care controleaza momentan puterea) cu 14% din voturi, urmat de principalele doua partide de opozitie (care intre timp au constituit blocul ACUM) - Partidul Actiune si Solidaritate cu 13% si Platforma Demnitate si Adevar cu 8%.In ceea ce priveste popularitatea liderilor Opozitiei, Maia Sandu si Andrei Nastase, acestia ocupa pozitiile doi si trei (dupa Igor Dodon) - cu 14% si, respectiv, 12% - fiind urmati de liderul PDM, Vlad Plahotniuc, cu 10%.Intrebati daca aproba sau dezaproba activitatea Guvernului Filip (controlat de PDM), 8 la suta dintre respondenti au bifat ca aproba total activitatea Cabinetului, 22% aproba partial, 46% dezaproba total, iar 17% dezaproba partial.Cel mai mult, moldovenii cred in Biserica si in preoti - 70 la suta sustin, conform sondajului, biserica ortodoxa subordonata Patriarhiei Ruse, iar 65% cred in biserica ortodoxa subordonata Patriarhiei Romane.La polul opus - Parlamentul, Guvernul si Procuratura Generala sunt institutiile in care moldovenii aproape ca nu au deloc incredere. Cota de neincredere in aceste principale institutii ale statului este de 61%-70%. Aceeasi repulsie o genereaza si partidele politice (privite in ansamblu) - 71%.Comisia Electorala Centrala, care va arbitra scrutinul din 24 februarie, se bucura de increderea a numai 38% din participantii la sondaj.In ceea ce priveste viziunea geopolitica a moldovenilor, 46% ar opta pentru aderarea tarii la UE, in timp ce pentru Uniunea Vamala (patronata de Rusia) ar pleda 39%. Sondajul arata ca 64% dintre cei care isi doresc aderarea Moldovei la UE sunt tineri cu varste cuprinse intre 18 si 29 de ani, in timp ce 47% dintre cei care se vor in Uniunea Vamala sunt trecuti de 50 de ani.Ancheta sociologica a masurat si disponibilitatea moldovenilor pentru NATO - 22% ar vota in cadrul unui eventual referendum pentru aderarea Moldovei la NATO, iar 32% impotriva. Asta in conditiile in care cea mai mare amenintare la adresa Moldovei, in viziunea participantilor la sondaj, vine din partea Rusiei - aproape 25% au bifat aceasta perceptie. 16% cred ca pericolul vine din partea SUA, iar 7% percep Ucraina ca pe un pericol.Studiul a fost finantat de USAID, a fost realizat in perioada 5 decembrie 2018 - 16 ianuarie 2019 pe un esantion de 1.226 de persoane si are o marja de eroare de 2,8%.