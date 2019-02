Incidente inainte de alegerile din Republica Moldova: Protestatari opriti in trafic si retinuti de politie (Video)

Ziare.

Membrii comunitatii spun ca politistii i-au oprit in trafic si le-au cerut acte pentru instrumentele pe care le aveau la ei, potrivit TV8 , ceea ce considera ca este un abuz."Acesta este un abuz total, o incalcare a drepturilor la libertatea intrunirilor, la dreptul de a merge cu un obiect pe strada", a spus unul dintre tineri.De cealalta parte, politistii spun ca au oprit una dintre masini, deoarece pasagerul de pe bancheta din fata avea o toba in brate si nu era siguranta. "Portbagajul era plin cu tobe si trebuie sa aiba acte de provenienta", a spus unul dintre politisti.Tinerii intentionau sa ajunga la Nisporeni si sa strige pe strazi "Asa suna democratia!", sa distribuie ziare si calendare.Citeste si Republica Moldova, prinsa intre Rusia si UE, isi alege duminica Parlamentul, sub privirea atenta a Kremlinului