Iohannis l-a trimis pe Bogdan Aurescu la Chisinau. Maia Sandu ii multumeste "in mod special"

Maia Sandu ii multumeste "in mod special" lui Iohannis

Criza din Moldova si reactia Romaniei

Vizita de lucru a fost anuntata, vineri dimineata, de Administratia Prezidentiala. Din delegatia condusa de Aurescu fac parte si Dan Neculaescu, secretar de stat pentru relatii cu vecinatatea estica si relatii multilaterale la nivel global in cadrul Ministerului Afacerilor Externe roman, si Daniel Ionita, ambasadorul Romaniei in Republica Moldova.Cei trei vor "avea intalniri cu fortele parlamentare si politice implicate in criza in curs din Republica Moldova, cu care va fi discutat contextul politic al crizei. In conformitate cu Pozitia Romaniei privind situatia politica din Republica Moldova, exprimata la data de 11 iunie a.c., va fi reiterat apelul tarii noastre la calm, retinere si dialog, necesare stabilitatii Republicii Moldova, si la continuarea parcursului sau european.Romania, ca partener strategic al Republicii Moldova, considera necesara o solutionare cat mai rapida a crizei pe cale pasnica, in conformitate cu valorile si principiile Uniunii Europene, inclusiv ale statului de drept, precum si cu optiunile exprimate prin vot de cetateni la alegerile parlamentare din februarie 2019", se arata intr-un comunicat al Administratiei Prezidentiale remisVizita vine la o saptamana de la declansarea crizei politice de peste Prut.Premierul moldovean Maia Sandu a postat, la scurt timp dupa anuntul Cotroceniului, un mesaj de multumire pentru Romania si, in special, pentru Klaus Iohannis."Vreau sa multumesc Romaniei si domnului presedinte Klaus Iohannis pentru sprijinul constant pe care Romania il acorda Republicii Moldova. In mod special, salutam apelul presedintelui Iohannis catre liderii Uniunii Europene cu privire la solutionarea, in regim de urgenta, a situatiei politice actuale din tara noastra.Guvernul proeuropean investit la Chisinau de catre o majoritate parlamentara legal constituita, in virtutea aspiratiilor noastre europene si a loialitatii fata de statul de drept si interesele cetatenilor, isi afirma adeziunea ferma fata de valorile democratice si obiectivul de a asigura pacea si stabilitatea in Republica Moldova si in regiune.Un dialog politic pentru rezolvarea crizei politice poate avea loc doar in Parlament, dupa ce vor fi deblocate institutiile guvernului si vor fi inlaturati oamenii agresivi care impiedica accesul si functionarea administratiei investite de Parlament in mod democratic.Oamenii din Republica Moldova vor sa traiasca liber intr-un stat prosper, guvernat in baza valorilor si principiilor europene, sa se simta in siguranta in propria tara, eliberati de dictatura, coruptie si frica. Am deplina incredere si convingere ca domnul presedinte Iohannis sprijina aceleasi deziderate si va sustine in continuare aspiratiile cetatenilor Republicii Moldova", a scris pe Facebook Maia Sandu Reamintim ca noul Guvern a fost investit la data de 8 iunie, atunci cand Parlamentul format din majoritatea ACUM-PSRM a votat-o pe Maia Sandu in functia de premier, iar aceasta a depus juramantul.In acelasi timp, insa, Curtea Constitutionala a declarat neconstitutional decretul de numire in functie, iar fostul premier Pavel Filip a fost numit de CC in functia de presedinte interimar, acesta anuntand ca dizolva Parlamentul si vor avea loc alegeri anticipate in data de 6 septembrie.Forurile europene si internationale urmaresc cu ingrijorare evenimentele, iar Thorbjorn Jagland, secretarul general al Consiliului Europei, a anuntat ca va cere urgent opinia Comisiei de la Venetia cu privire la conditiile de dizolvare a Parlamentului. In acelasi timp, societatea civila cere demisia judecatorilor din Curtea Constitutionala si revenirea asupra deciziilor CCR care au aruncat scena politica in aer.Insa, in timp ce UE si Rusia au declarat ca recunosc oficial Guvernul Maia Sandu, Romania, care detine presedintia UE, a avut reactii slabe, tarzii si ezitante, evitand initial sa recunoasca legitimitatea Guvernului Maia Sandu.