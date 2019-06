Judecatorii Curtii Constitutionale din R. Moldova au demisionat in corpore

Ziare.

"Astazi, 26 iunie 2019, judecatorii Curtii Constitutionale au demisionat in corpore. Incetarea mandatului si vacanta functiilor de judecatori ai Curtii Constitutionale vor fi anuntate autoritatilor competente sa desemneze noii judecatori", se arata intr-un comunicat publicat pe site-ul CC, citat de Unimedia Decizia judecatorilor vine dupa ce saptamana trecuta Mihai Poalelungi si-a dat demisia din functia de presedinte al CC , dupa deciziile controversate date la inceputul lunii iunie.Poalelungi va fi inlocuit de judecatorul Veaceslav Zaporojan, pana la alegerea unui nou presedinte, mai precizeaza anuntul CC."Domnul judecator Veaceslav Zaporojan a fost abilitat de Plenul Curtii Constitutionale sa exercite atributiile administrative ale presedintelui Curtii pana la alegerea noului Presedinte", se mai arata in comunicat.Aceste demisii vin in contextul in care Curtea Constitutionala din R. Moldova a fost criticata atat pe plan intern, cat si international din cauza deciziilor luate dupa formarea noului guvern.La Chisinau, un nou guvern a fost investit la data de 8 iunie, atunci cand Parlamentul format din majoritatea ACUM-PSRM a votat-o pe Maia Sandu in functia de premier, iar aceasta a depus juramantul.In acelasi timp, insa, Curtea Constitutionala a declarat neconstitutional decretul de numire in functie, iar fostul premier Pavel Filip a fost numit de CC in functia de presedinte interimar, acesta anuntand ca dizolva Parlamentul si vor avea loc alegeri anticipate pe 6 septembrie.Ulterior, Curtea Constitutionala a revizuit si anulat aceste decizii, iar premierul Maia Sandu a cerut demisia tuturor judecatorilor Curtii.