Justitia din Republica Moldova face spectacol

Marti seara, Curtea de Apel Chisinau a emis o decizie prin care a validat alegerile din 20 mai 2018 si mandatul primarului ales, Andrei Nastase. Asta desi anterior, atat prima instanta, cat si Curtea de Apel (acelasi judecator, Vladislav Clima, marti, in calitate de presedinte al completului de judecata) si Curtea Suprema de Justitie au decis si au mentinut invalidarea alegerilor pe motiv ca Nastase ar fi chemat, pe Facebook, cetatenii la vot in ziua alegerilor.Liderul PPDA, Andrei Nastase, a depus o plangere la CEDO, aceasta a fost admisa de inalta Curte, iar recent, autoritatilor de la Chisinau li s-au cerut explicatii in legatura cu acest caz."Daca nu ar fi existat aceasta comunicare din partea CEDO, o decizie de validare a scrutinului din luna mai 2018, probabil, nu ar fi existat niciodata", a comentat miercuri Andrei Nastase.Deocamdata nu este clar care vor fi efectele acestei noi decizii a Curtii de Apel Chisinau, deoarece pana la alegerile locale generale din Republica Moldova au mai ramas doar 11 zile, iar Nastase candideaza din nou pentru aceasta functie."Indiferent de ce va urma, mergem inainte in aceasta campanie, pentru a ne bate democratic. Am o datorie morala fata de oamenii care m-au ales. S-a demonstrat ca adevarul este de partea noastra. (...) Batalia pentru capitala este decisiva - aceste alegeri sunt cruciale pentru viitorul european al tarii noastre", a spus Nastase.Potrivit secretarului Comisiei Electorale Centrale, Maxim Lebedinschi, ca urmare a deciziei de marti a Curtii de Apel, Nastase poate exercita functia de primar de Chisinau pana la validarea noului primar rezultat din alegerile din 20 octombrie 2019."Daca Andrei Nastase va decide in continuare sa candideze la functia de primar al capitalei, urmeaza sa se suspende din functia de primar, iar, in termen de 30 de zile, trebuie sa decida daca ramane in functia de primar general sau in cea de ministru al Afacerilor Interne" preluata dupa schimbarea puterii, in luna iunie 2019, a explicat Lebedinschi. Nastase a anuntat miercuri ca va merge la Primaria Chisinau, pentru a discuta cu angajatii.Anularea victoriei lui Andrei Nastase si subordonarea justitiei de catre Vlad Plahotniuc a condus, in iulie 2018, la suspendarea tuturor programelor de finantare a tarii din partea UE.Parlamentul European a adoptat, in legatura cu aceasta, doua rezolutii dure la adresa autoritatilor de la Chisinau, denuntand caracterul captiv al statului si suprimarea libertatilor.Dupa pierderea suportului extern, regimul Plahotniuc si-a radicalizat atacurile impotriva democratiei - in Moldova aparusera detinuti politici. Oamenii din justitie spun acum ca frica si santajul dominau instantele de judecata in perioada fostei guvernari.In cele din urma, in luna iunie 2019, regimul Plahotniuc a cazut dupa o saptamana in care s-a opus cedarii puterii. Vlad Plahotniuc a reusit fuga din Moldova, iar miercuri, 9 octombrie, urma sa se prezinte in fata procurorilor, fiind banuit de spalare de bani in proportii deosebit de mari. In locul lui au venit avocatii, care au cerut amanarea audierilor.La inceputul lunii august, dupa investirea unui procuror general interimar, a fost initiat un dosar pentru uzurparea puterii de stat de catre fosta guvernare. Pe masura ce procurorii inainteaza cu actiunile procesuale, oamenii de incredere ai lui Plahotniuc fug din Moldova, iar cei care l-au deservit in justitie incearca sa se "baricadeze" in interiorul sistemului.