Lideri politici de pe cele doua maluri ale Pruturi sarbatoresc la Chisinau un secol de la Unire. Igor Dodon acuza: unionismul e mai rau decat separatismul

Manifestatia "Marea Adunare Centenara" este organizata de mai multe grupari unioniste din Republica Moldova si din afara granitelor. La o conferinta de presa sustinuta vineri la Chisinau, organizatorii au spus ca la manifestatie vor participa si primarii localitatilor care au semnat declaratia simbolica de unire , relateaza Radio Europa Libera , dar si lideri politici romani.Un anunt oficial de participare au facut, de la Bucuresti, si Ludovic Orban, Dan Barna si Taian Basescu.Astfel, peste 100.000 de oameni - intre care reprezentanti ai celor aproximativ 130 de primarii, 20 de scoli si licee care au semnat Declaratia simbolica de Unire cu Romania - sunt asteptati sa participe la aceasta manifestatie ocazionata de implinirea a 100 de ani de cand Basarabia a decis, la 27 martie 1918, prin votul membrilor reprezentanti din Sfatul Tarii, reunirea cu Romania.Organizatorii au invitat observatori UE la manifestatie, in contextul in care presedintele prorus Igor Dodon a insinuat intr-o postare pe pagina sa de Facebook ca la evenimentul din 25 martie ar putea avea loc "provocari si violente"."Exista mai multe semnale ca aceasta adunare unionista ar putea avea un caracter nu doar provocator, ci si violent. [...] Va indemn sa nu coparticipati la evenimente care comporta riscuri si care reprezinta o pata rusinoasa pe obrazul Patriei noastre, Republica Moldova. Atentionez si organele de forta sa-si faca responsabil datoria si sa impiedice orice escaladare a spiritelor stradale", scrie Dodon, aflat in aceste zile intr-o vizita la Muntele Athos, potrivit Agerpres.In acelasi mesaj, Igor Dodon a anuntat crearea unei "platforme de rezistenta", menite sa reuneasca moldovenii care nu impartasesc ideea reunificarii cu Romania. Anterior, el anuntase crearea unui asa-zis "Front National" pentru cazul in care "situatia va iesi de sub control pe 25-27 martie".Manifestatia este programata sa inceapa de la ora 12:00, in Piata Marii Adunari Nationale din Chisinau.Presedintele Igor Dodon si Partidul Socialistilor au avut numeroase mesaje anti- unioniste in ultima vreme, de la afise ironice pana la amenintari si critici la adresa Romaniei."Cred ca pericolul numarul unu acum pentru Republica Moldova este tot ce fac unionistii. Si nu intamplator sute de oameni mi se adreseaza Domnule Dodon, faceti ceva, scoateti-ne in strada.Un mesaj catre colegii nostri din Romania care sustin astfel de initiative (miscarea unionista - n.red.): Eu vreau ca ei sa constientizeze ca prin sustinerea unor astfel de actiuni exista riscul major ca dusmanul numarul unu al Republicii Moldova, al moldovenilor sa fie romanii. Eu acum nu glumesc. Prin ceea ce fac ei... De ce se vara peste noi? La noi peste 70% sunt impotriva (Unirii - n.red.) si o sa apara o ura asupra tot ce este romanesc", a spus Dodon, relateaza Radio Europa Libera In opinia liderului de la Chisinau, Bucurestiul ar sustine "tacit" unionismul, ceea ce ar putea face ca relatiile dintre Republica Moldova si Romania sa ajunga precum cele dintre Ucraina si Rusia.Mai mult, el crede ca in Parlamentul Romaniei s-ar duce o "politica agresiva" pro-unionista."Unionistii sunt mai rai decat separatistii. Separatistii incearca sa divizeze o parte din tara, iar unionistii vor sa o divizeze cu totul", a pus Dodon.Cu putin timp inainte de aceste declaratii care au luat in vizor Bucurestiul, Igor Dodon a publicat pe contul de Facebook cateva fotografii cu panouri publicitare din orasul Chisinau care afiseaza sloganul "Unionismul trece, patria ramane. Moldova are viitor!", sub semnatura lui Dodon.Administratia prezidentiala de la Chisinau a precizat ca panourile facute la comanda lui Igor Dodon vor fi amplasate la nivel national.In urma unei sedinte a Consiliului Suprem de Securitate din Republica Moldova, Igor Dodon a anuntat ca se va adresa Organizatiei Natiunilor Unite si Consiliului Europei pentru a afla care este pozitia acestor institutii fata de "actiunile de lichidare a statalitatii Republicii Moldova intreprinse de Romania".Vineri, Partidul Socialistilor a dat asigurari ca nu va organiza o contramanifestatie pe 25 martie."Cresterea se explica prin deziluzie in ceea ce priveste perspectiva europeana, prin faptul de domeniul evidentei ca Republica Moldova capata caracteristicile unui stat esuat.Avem doua proiecte care in cel mai bun caz stagneaza, dar se poate argumenta si ca au esuat deja, si anume proiectul integrarii europene a Republicii Moldova si proiectul statalitatii independente a Republicii Moldova", a spus Socor.In opinia acestuia, Romania ar trebui sa joace un rol activ in ceea ce priveste parcursul european al Republicii Moldova, dar esueaza in a-si asuma aceasta responsabilitatea."Sunt necesare trei premise, pentru ca Romania sa joace un rol mai activ in Republica Moldova: resurse materiale, ascendent moral si expertiza. Deocamdata, eu personal vad deficite la toate aceste categorii. As vrea sa vad ca Romania are un plan de integrare cu Republica Moldova, in cazul in care proiectul european esueaza si proiectul statalitatii independente esueaza.Ambele in momentul de fata stagneaza, perspective de succes nu vad in niciuna din aceste doua directii", a explicat el.O delegatie a Parlamentului Republicii Moldova, din care vor face parte deputati de la guvernare si din opozitie, condusa de seful legislativului, Andrian Candu, si o alta din partea guvernului, vor participa, in 27 martie, la sedinta solemna organizata de cele doua camere reunite ale Parlamentului Romaniei.In cadrul sedintei solemne va fi dezbatuta si adoptata o "Declaratie solemna pentru celebrarea Unirii Basarabiei cu Tara Mama, Romania, la 27 martie 1918 ", prin care "se va reflecta unitatea poporului si a limbii romane, rolul avut de inaintasii politici si drumul care trebuie urmat de oamenii politici de astazi, precum si dorinta comuna de a continua procesul de modernizare si integrare institutionala in UE".De asemenea, vor adresa alocutiuni presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, reprezentantii grupurilor parlamentare, precum si invitatii de onoare, se arata in memorandumul de organizare a sedintei.