Liderii Opozitiei din Moldova ar fi fost otraviti cu mercur: Acesta guvernare ne doreste morti (Video)

Maia Sandu si Andrei Nastase sunt liderii Opozitiei din Republica Moldova, in contextul in care pe 24 februarie sunt programate alegerile parlamentare."A fost o perioada in care am avut probleme de sanatate, am mers si am facut teste.Am facut tratament, a ajutat la coborarea nivelului acestor metale grele in sange. Dupa o perioada, testele recente au aratat iarasi o crestere. Medicii cu care am discutat au spus ca aceasta acumulare nu poate fi explicata in mod natural, deci nu se poate intampla in mod natural.Sunt niste suspiciuni. Sunt niste lucruri pe care trebuie sa le luam in serios, in contextul atacurilor si atitudinii pe care o are aceasta guvernare in raport cu cei care le pun guvernarea in pericol", a spus Maia Sandu, citata de portalul Unimedia. "Va spun cu toata certitudinea ca[...] Ei au atentat la viata si sanatatea noastra prin metale grele. Unul din acele metale este mercurul. La mercur s-a apelat si impotriva mea si impotriva Maiei Sandu si a domnului Machedon si a unor colegi de ai nostri", a adaugat si Andrei Nastase.