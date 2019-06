LIVE Criza din R. Moldova: Guvernul Sandu l-a demis pe seful Politiei, care a refuzat sa-i recunoasca autoritatea (Video)

LIVE

Republica Moldova, in criza

Ziare.

com

Reamintim ca noul Guvern a fost investit la data de 8 iunie, atunci cand Parlamentul format din majoritatea ACUM-PSRM a votat-o pe Maia Sandu in functia de premier, iar aceasta a depus juramantul.In acelasi timp, insa, Curtea Constitutionala a declarat neconstitutional decretul de numire in functie, iar fostul premier Pavel Filip a fost numit de CC in functia de presedinte interimar, acesta anuntand ca dizolva Parlamentul si vor avea loc alegeri anticipate in data de 6 septembrie.Cele doua Executive au avut azi sedinte in paralel. Maia Sandu a decis demiterea sefului Politiei, care anuntase ca refuza sa ii recunoasca legitimitatea. Si alte demiteri au fost propuse. In acelasi timp, Pavel Filip i-a convocat pe toti sefii de institutii pentru a le da el ordine. Nu in ultimul rand, partidul lui Vlad Plahotniuc a anuntat ca initiaza o campanie de strangere de semnaturi pentru demiterea lui Igor Dodon, acuzandu-l de "tradare de patrie".Forurile europene si internationale urmaresc cu ingrijorare evenimentele, iar Thorbjorn Jagland, secretarul general al Consiliului Europei, a anuntat ca va cere urgent opinia Comisiei de la Venetia cu privire la conditiile de dizolvare a Parlamentului.In acelasi timp, societatea civila cere demisia judecatorilor din Curtea Constitutionala si revenirea asupra deciziilor CCR care au aruncat scena politica in aer.- Rusia a anuntat ca recunoaste, oficial, Guvernul Maia Sandu.- Chiar daca situatia actuala de la Chisinau pare greu de inteles si cu putine sanse in viitorul apropiat sa se clarifice, analistul Dan Dungaciu a emis o ipoteza interesanta: Deznodamantul crizei politice ar putea fi oferit de Comisia de la Venetia."Daca comisia include CC in logica statului capturat si considera ca poate fi sau poate deveni parte a acestuia, deci CC se transforma intr un instrument al practicilor si politicilor iliberale, atunci consecintele vor fi determinante, inclusiv pentru Moldova, dar nu numai.In cazul Republicii Moldova, o asemenea decizie ar reseta complet jocul, ar adauga la legitimitatea guvernului de la Chisinau un element fundamental si ar dezlega mainile altor actori internationali sau ale altor guverne pentru a sustine mai ferm si fara ambiguitati actuala putere de la Chisinau.In acel moment orice opozitie in strada si orice incrancenare de a nu ceda puterea va fi fara niciun fundament juridic, iar vechiul regim, care acum e in corturi si la parghiile de putere, si-ar pierde toate argumentele", a explicat, pentru cotidianul.md , Dan Dungaciu.- Partidul Democrat din Republica Moldova (PDM) a anuntat ca initiaza o campanie de strangere de semnaturi pentru demiterea lui Igor Dodon, pe motiv de "tradare de patrie, finantare ilegala din exterior a Partidului Socialistilor (PSRM) si de uzurpare a puterii in stat", informeaza Radio Chisinau.- Presedintele in exercitiu al OSCE, ministrul afacerilor externe si europene al Slovaciei, Miroslav Lajcak, a indemnat astazi toate fortele politice din Republica Moldova sa depaseasca criza politica actuala prin dialog, actionand in baza Constitutiei Republicii Moldova si respectand principiile democratice si statul de drept.Citeste mai mult: https://www.publika.md/reactia-osce-la-situatia-din-moldova-actionati-in-baza-constitutiei_3044687.html#ixzz5qRCa21fcFollow us: @publikatv on Twitter | publika.md on Facebook- Sedinta Guvernului Sandu a fost extrem de scurta."Eu imi exprim speranta ca urmatoarea sedinta se va intampla in casa Guvernului iar cetatenilor le spunem sa fie increzatori, sa nu le fie frica, si sa fim uniti. Va multumesc", a spus Maia Sandu, declarand sedinta inchisa.- Ministrul Sanatatii in cabinetul Sandu, Ala Nemerenco, a propus eliberarea din functie a Tamarei Andrusca, directorul Companiei Nationale de Asigurari in Medicina. Hotarirea a fost adoptata unanim.- Guvernul a votat unanim demiterea sefului Politiei Alexandru Pinzari, care declarase ca nu recunoaste autoritatea Maiei Sandu si a ministrilor ei.In locul sau a fost votat tot in unanimitate Gheorghe Balan.- A inceput sedinta de Guvern condusa de Maia Sandu.- In timp ce Guvernul Maia Sandu ar trebui sa isi inceapa prima sedinta, premierul nerecunoscut al R. Moldova, Pavel Filip, a convocat propria sedinta cu ministrii, secretarii de stat, sefii de agentii si institutii publice pentru a discuta despre modul de functionare a Guvernului in contextul actualei situatii politice."La 7 iunie, Curtea Constitutionala a statuat ca termenul limita de formare a Guvernului a expirat, iar presedintele este obligat sa dizolve Parlamentul. Pentru ca seful statului a refuzat sa-si indeplineasca obligatiile constitutionale, Curtea a constatat circumstantele care justifica dizolvarea Parlamentului si a decis ca decretul privind dizolvarea legislativului si desfasurarea alegerilor parlamentare anticipate urmeaza sa fie semnat de prim-ministrul Pavel Filip, in calitate de presedinte interimar. La 9 iunie, Pavel Filip a semnat decretul privind desfasurarea scrutinului la 6 septembrie curent", se arata in comunicat.- Zinaida Greceanii, noua presedinta a Parlamentului de Chisinau, a declarat Executivul perfect functional. Amintim ca CC declarase numirea ei neconstitutionala."De astazi, Parlamentul este absolut functional. In deplina functie se afla tot secretariatul Parlamentului, toti s-au conformat conducerii Parlamentului, presedintelui Parlamentului, de aceea toti isi indeplinesc functiile. Secretariatul Parlamentului nu este un organ politic, care asigura functionalitatea fiecarui deputat, cat si a intregului Parlament", a spus Greceanii, citata de Unimedia.- Intre timp, Partidul Democrat din Moldova al lui Plahotniuc a anuntat jurnalistii ca la ora 14:30 va avea loc la sediul central o cinferinta de presa.- Presedinte interimar al Comitetului Executiv al UTA, Vadim Ceban, va participa la prima sedinta a Guvernului Sandu, transmite gagauzinfo.md preluata de Unimedia.cu privire la situatia politica din tara."Am prezidat o sedinta de lucru cu consilierii si sefii de directii ai aparatului PRM, in cadrul careia am stabilit cateva obiective prioritare pentru urmatoarele zile. Am mentionat necesitatea actualizarii componentei Consiliului Suprem de Securitate si convocarii in regim de urgenta a acestuia", a spus luni dimineata Igor Dodon, citat de Jurnal.md., avertizeaza ca tensiunile de la Chisinau pot degenera oricand si le cere judecatorilor Curtii Constitutionale sa demisioneze in corpore, relateaza Jurnalul.md.isi exprima ingrijorarea fata de situatia politica din R. Moldova."Incurajam toate partidele si institutiile politice din Republica Moldova sa se angajeze in dialog pentru a depasi impasul actual. Orice rezolutie trebuie sa respecte standardele democratice internationale, statul de drept si sa reflecte vointa democratica a poporului moldovenesc. Canada isi reafirma sprijinul pentru parcursul Moldovei catre integrare si reforma europeana. Credem cu fermitate ca toate deciziile luate pentru a solutiona situatia actuala ar trebui sa pastreze si sa promoveze aceste obiective importante", se arata in declaratia transmisa de Ambasada Canadei.. Serviciul de presa al Parlamentului nu ar permite jurnalistilor sa iasa din camera destinata presei, relateaza Unimedia., dupa ce premierul Maia Sandu a anuntat ca la ora 11 se reuneste noul cabinet de ministri. Se asteapta demiteri si numiri in functie, relateaza Unimedia, iar imaginile transmise de TV8 sunt elocvente.care a aterizat in timpul noptii pe Aeroportul din Chisinau. Potrivit TV8, in afara de Jhashi, in avionul care venise de la Istanbul mai erau doua persoane.- Ministerul ucrainean de Externe anunta ca"Ca mediator de stat si garant, Ucraina este interesata ca Republica Moldova sa fie stabila, democratica si europeana, gata sa ofere, daca este necesar, asistenta in rezolvarea problemelor existente.Invitam fortele politice din Moldova sa actioneze in cadrul legal, sa solutioneze litigiile prin intermediul dialogului politic pentru a evita o lupta pentru putere. Important pentru tara si securitatea din regiune este prevenirea unor interferente externe care vizeaza", se arata in comunicatul preluat de Unimedia.si va ramane in afara jocurilor politice.- "", se arata intr-un comunicat emis de, citat de Unimedia.Presedintele Igor Dodon a sustinut ca Vladimir Plahotniuc ar fi propus federalizarea tarii, in timp ce fostul presedinte al Romaniei Traian Basescu afirma ca are loc o lovitura de stat data de Plahotniuc.