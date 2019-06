MAE avertizeaza asupra riscului de proteste la Chisinau

Ziare.

com

Astfel, Ministerul Afacerilor Externe recomanda:* evitarea multimilor publice, in special a demonstratiilor si actiunilor de protest;* respectarea instructiunilor primite din partea institutiilor de asigurare a ordinii publice;http://cahul.mae.rohttp://cahul.mae.ro* urmarirea mass-mediei locale pentru a afla care sunt zonele in care se desfasoara actiuni de protest, pentru a le putea evita.Cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu caracter de urgenta, au la dispozitie telefoanele de permanenta ale: Ambasadei Romaniei la Chisinau +373 68 33 63 63, Consulatului General al Romaniei la Cahul +373 60 20 09 25 si Consulatului General al Romaniei la Balti +373 68 19 50 06.Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de Internet: http://chisinau.mae.ro, http://balti.mae.ro,, www.consularprotection.eu si www.mae.ro si reaminteste faptul ca cetatenii romani care calatoresc in strainatate au la dispozitie aplicatia "Calatoreste in siguranta" (http://www.mae.ro/app_cs), care ofera informatii si sfaturi de calatorie, precum si serviciul de alerta prin SMS, aferent campaniei de informare "Un SMS iti poate salva viata!".La Chisinau, un nou guvern fost investit la data de 8 iunie, atunci cand Parlamentul format din majoritatea ACUM-PSRM a votat-o pe Maia Sandu in functia de premier, iar aceasta a depus juramantul.In acelasi timp, insa, Curtea Constitutionala a declarat neconstitutional decretul de numire in functie, iar fostul premier Pavel Filip a fost numit de CC in functia de presedinte interimar, acesta anuntand ca dizolva Parlamentul si vor avea loc alegeri anticipate pe 6 septembrie.