Maia Sandu a desecretizat documente care arata ca 75% din marfurile vandute in duty free au fost aduse ilegal in Moldova

Sandu a anuntat inca de miercuri ca va publica documentul. La inceputul sedintei de guvern, premierul moldovean a precizat ca in perioada 2015-2019 valoarea marfurilor importate de catre entitatile duty free a ajuns la 2,8 miliarde de lei."Prezint mai jos nota informativa (desecretizata) despre evaziunile fiscale prin intermediul unitatilor care functioneaza in regim duty free.Potrivit acestor informatii, intre 2015 si 2019, valoarea marfurilor importate de catre entitatile duty free a constituit 2,8 miliarde de lei, iar circa 75% din volumul marfurilor vandute in aceste entitati au fost introduse ilicit pe teritoriul Republicii Moldova.Si aceasta schema va fi stopata. Pentru aceasta este nevoie, in primul rand, ca proiectul legii care se refera la interzicerea duty free sa fie adoptat in lectura finala cat mai curand", a scris Maia Sandu, joi, pe reteaua sociala.Schemele prejudiciabile au loc cu ajutorul angajatilor magazinelor Duty Free - 400 de persoane, potrivit documentelor."Favorizarea acestui fenomen (prin coruptie, protectionism, trafic de influenta) este conditionata si din faptul ca functiile in magazine sunt ocupate de sotiile/sotii colaboratorilor vamali si ai politiei de frontiera", conform sursei citate.Iata documentele: