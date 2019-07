Maia Sandu anunta, de la Berlin, ca a inceput "de-oligarhizarea ireversibila" a Republicii Moldova

Ziare.

Maia Sandu, care pentru o perioada a activat in cadrul Bancii Mondiale, a avertizat ca rivalitatea geopolitica intre Uniunea Europeana si Rusia a fost deseori folosita ca un instrument retoric de persoane cu diverse intentii, insa a admis ca Republica Moldova chiar este divizata intre romanofoni si rusofoni si intre sustinatorii unei apropieri de Moscova ori de Bruxelles."Ceea ce incerc sa evit este sa las acesti politicieni corupti sa utilizeze discursul geopolitic pentru a-si ascunde proasta guvernare in Moldova", a declarat Maia Sandu pentru Reuters, in cursul unei vizite la Berlin, unde a discutat cu cancelarul german Angela Merkel."Am avut guverne care s-au proclamat proeuropene si guverne care erau proruse, dar toate au guvernat prost tara, ceea ce a condus la coruptie, saracie si migratie", a declarat sefa Executivului de la Chisinau."Prima chestiune pe agenda este 'de-oligarhizarea' statului", a precizat ea. "Am avut in trecut un regim care a capturat institutiile statului si acum suntem pe cale de a face independente aceste institutii", a explicat Maia Sandu."Vrem sa avem sansa sa cladim un stat adecvat (...) sa facem procesul ireversibil", a mai afirmat sefa Guvernului moldovean.Maia Sandu a mai spus ca obiectivul coalitiei din Republica Moldova, formata din blocul proeuropean ACUM si socialistii prorusi, este de a rezista la putere timp de patru ani. Insa scrutinul prezidentiale de anul viitor, in care cele doua parti se vor infrunta, ar putea fi o amenintare la adresa stabilitatii coalitiei, a precizat sefa Executivului de la Chisinau.