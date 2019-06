Maia Sandu, apel pentru transferul pasnic al puterii: Nu exista cale de intoarcere

Ziare.

com

"Trebuie sa se faca transferul pasnic al puterii. Lucrurile sunt clare pentru tot mai multi oameni. Votul pentru presedintele parlamentului si pentru guvern este absolut legal. Respectiv avem un guvern care trebuie sa preia de la Partidul Democrat (pana acum la putere) guvernarea", a declarat Maia Sandu intr-un interviu pentru Europa Liberra, citat de Deschide.md.In acelasi timp, Maia Sandu a dat asigurari ca marsul organizat de alianta PSRM-Blocul ACUM duminica va fi unul sigur pentru ca vor fi curmate orice tentative de provocare."Orice incercare de provocare sau violenta va fi responsabilitatea clara a regimului. Acum as vrea sa le spun sa nu-si inrautateasca si mai tare situatia", amai spus Maia Sandu.De la sfarsitul saptamanii trecute in Republica Moldova s-a instalat o dualitate de putere.Sambata trecuta, Partidul Socialistilor (prorus) al lui Igor Dodon s-a aliat cu Blocul ACUM (PAS plus PPDA) si a fost investit un nou guvern condus de premierul Maia Sandu. Presedinte al parlamentului a fost aleasa Zinaida Grecianii, fosta sefa a executivului din perioada cand la guvernare se aflau comunistii lui Vladimir Voronin.A doua zi, la solicitarea Partidului Democrat (PD), care pana atunci negociase cu socialistii formarea unei aliante majoritare, Curtea Constitutionala a Republicii Moldova, despre care se spune ca este aservita liderului democratilor, Vlad Plahotniuc, a decis suspendarea temporara a lui Igor Dodon din functia de presedinte, iar premierul in exercitiu, Pavel Filip, a fost numit presedinte interimar. De asemenea, Curtea Constitutionala a decis dizolvarea noului legislativ rezultat in urma alegerilor din 24 februarie, vechiul guvern convocand alegeri legislative anticipate pentru 6 septembrie.Executivul lui Pavel Filip nu doreste sa plece de la putere, chiar daca tot mai multi actori internationali au recunoscut noul guvern al Maiei Sandu, conform observatorilor.Oficialii rusi au salutat coalitia PSRM-ACUM, responsabili UE au spus ca vor conlucra cu noul guvern, Consiliul Europei a cerut Comisiei de la Venetia sa se pronunte cu privire la legalitatea deciziei Curtii Constitutionale, iar SUA si Romania spun ca urmaresc situatia de la Chisinau si ca politicienii moldoveni trebuie sa respecte vointa populara, noteaza Deschide.md.In ceea ce priveste Romania, ea are o pozitie ambigua, recunoscand legitimitatea Parlamentului, din care a emanat practic Guvernul Sandu, dar totusi MAE si Klaus Iohannis nu spun in mod direct nimic despre recunoasterea noului prim-ministru de la Chisinau.