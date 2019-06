Maia Sandu, despre anularea mandatului de arestare pe numele unui politician controversat: Vom curata Justitia de corupti!

Ziare.

"Prim-ministrul nu poate da indicatii procurorilor si nu poate interveni in justitie si nu o voi face niciodata. Insa decizia de astazi, de anulare a mandatului de arest pe numele lui Renato Usatii, ridica mari semne de intrebare.Prin aceasta decizie, procurorii fie recunosc ca dosarul a fost fabricat la comanda politica si atunci ar trebui sa stim la comanda cui, iar cei care au indeplinit asemenea indicatii trebuie sa-si dea demisia si sa raspunda in fata legii, fie legalitatea deciziei de astazi are caracter indoielnic. In acest caz, de asemenea, procurorii responsabili trebuie sa raspunda in fata legii.Sa fie clar pentru cei care incearca sa profite de aceasta perioada de tranzitie -si nu in interesul cetateanului si conform prevederilor legale", a scris pe Facebook Maia Sandu Seful Partidului Nostru din R. Moldova , Renato Usatii, a fost retinut, duminica, la granita. Dupa ce a fost dus la Procuratura PCCOCS, mandatul de arestare pentru 30 de zile i-a fost anulat, astfel ca acesta a fost pus in libertate. UNIMEDIA aminteste ca Ranato Usatii a fost dat in cautare de autoritatile din moldovenesti, in octombrie 2016. Acesta este banuit ca ar fi deposedat pe bancherul rus, Gherman Gorbuntov, de pachetul majoritar, in valoare de peste 113,5 milioane de lei, la banca Universalbank din Chisinau . Usatii sustine insa ca Gorbuntov ar fi cel care ar fi dorit sa-l asasineze.Ulterior, politicianul moldovean a fost dat in cautare internationala.De asemenea, la inceputul lunii ianuarie 2019, in cadrul unei conferinte de presa, membrii Partidului Nostru au declarat ca procurorii au deschis un nou dosar penal fiind invinuit de organizarea unei scheme frauduloase de introducerea unei sume impunatoare de bani in Republica Moldova din Federatia Rusa.