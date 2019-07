Maia Sandu s-a intalnit cu Iohannis: Avem mare nevoie de sprijinul Romaniei (Foto&Video)

Foto: Digi24 TV

UPDATE

Ziare.

com

Maia Sandu a venit insotita de ministrul de Interne din Republica Moldova, Andrei Nastase.La finalul intalnirii, Klaus Iohannis si Maia Sandu au sustinut o declaratie comuna de presa.Iohannis a declarat ca este foarte important si simbolic faptul ca aceasta prima vizita oficiala a conducerii Guvernului R. Moldova de la preluarea mandatului are loc in tara noastra."Este important pentru ca Romania a fost, este si va fi cel mai constant si dedicat sustinator al R.Moldova, in mod direct, concret, pe transformarea democratica a tarii si atingerea nivelului de prosperitate pe care il doresc cetatenii sai si pentru parcursul european al tarii.Este simbolic pentru ca Romania a sustinut transferul pasnic de putere care a avut loc la Chisinau, pe 14 iunie, si care a pus capat situatiei de criza politica.Am transmis dnei Sandu si dlui Nastase mult succes in acest mandat deloc usor", a afirmat, printre altele, Klaus Iohannis.Totodata, seful statului a anuntat ca a propus crearea unui grup de experti care, impreuna cu experti din R.Moldova, sa identifice domeniile in care este nevoie de asistenta si sa fie demarate proiecte concrete."Doresc sa ii asigur de tot sprijinul Romaniei si al meu personal pentru eforturile Guvernului de la Chisinau. Disponibilitatea de a acorda, pe baza solicitarilor, asistenta dedicata consolidarii institutiilor in Republica Moldova. Administratia Prezidentiala a transmis propunerea de creare a unui grup de experti care impreuna cu expertii din R.Moldova sa identifice domeniile in care este nevoie de asistenta si sa fie demarate proiecte concrete. Partea noastra a constituit acest grup. Voi urmari personal derularea de catre guverne a acestei initiative", a mai spus presedintele.La randul sau, premierul Maia Sandu a precizat ca Moldova are nevoie de sprijinul Romaniei."Sunt bucuroasa si onorata sa revin la Bucuresti, de data aceasta in calitate de prim ministru. Este prima mea vizita oficiala pe linie bilaterala dupa preluarea mandatului.Avem mare nevoie de sprijinul Romaniei, mai ales ca ne leaga nu doar interese economice comune, ci si un fundament istoric. Din pacate, mostenirea oligarhilor este foarte grea. Au izolat Republica Moldova pe plan international. Avem incredere ca Romania ne va ramane alaturi.Doresc sa multumesc inca o data autoritatilor Romaniei si cetatenilor romani pentru sustinerea dezinteresata. Sunt sigura ca noile repere fixate astazi vor contribui si mai mult la colaborarea noastra", a afirmat prim-ministrul moldovean.Sefa Executivului de la Chisinau se va mai intalni, la Bucuresti, cu premierul Viorica Dancila si cu reprezentanti ai Parlamentului.Premierul de la Chisinau, Maia Sandu, a anuntat miercurea trecuta ca a vorbit la telefon cu presedintele Klaus Iohannis, care a invitat-o sa faca o vizita oficiala la Bucuresti. "Astazi am avut o convorbire telefonica cu presedintele Romaniei, Klaus Iohannis. I-am multumit presedintelui Iohannis pentru sprijinul constant acordat de Romania cetatenilor din Republica Moldova. Am discutat despre necesitatea avansarii in implementarea proiectelor comune dintre Romania si Republica Moldova.Presedintele Iohannis ne-a asigurat de sustinerea domniei sale si a Romaniei in procesele de integrare europeana a tarii noastre", a scris pe Facebook Maia Sandu Premierul Moldovei i-a multumit presedintelui Iohannis pentru invitatia la Bucuresti si a anuntat ca apoi va pleca la Bruxelles."Ii multumesc presedintelui Iohannis pentru invitatia de a intreprinde o vizita oficiala la Bucuresti pe 2 iulie. Dupa vizita la Bucuresti, ma voi afla intr-o vizita oficiala la Bruxelles pe 4 iulie", a adaugat Maia Sandu.