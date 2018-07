Maia Sandu si Andrei Nastase au transmis Consiliului Europei rezolutia adoptata la protestul de la Chisinau

Ziare.

Sandu si Nastase, care au mers la Strasbourg impreuna cu reprezentanti ai Partidului Liberal Democrat din Republica Moldova (PLDM), s-au intalnit cu secretarul general al Consiliului, Thorbjřrn Jagland.De asemenea, premierul moldovean Pavel Filip s-a intalnit marti, la Strasbourg, cu Thorbjřrn Jagland, caruia i-ar fi promis ca va fi creat un grup de lucru care va analiza prevederile din Codul Electoral.Potrivit observatorilor moldoveni, premierul Pavel Filip s-a deplasat la Strasbourg pentru a convinge conducerea Parlamentului European si pe cea a Consiliului Europei ca guvernantii nu au de-a face cu decizia privind anularea rezultatele alegerilor municipale, luata de catre instantele de judecata.In acest sens, presedintele PAS a scris pe pagina sa de Facebook ca a fost o discutie importanta cu secretarul general al Consiliului Europei, la care delegatia opozitiei moldovene a incercat sa demaste "falsurile guvernarii care incearca sa minta partenerii internationali precum ca invalidarea alegerilor a avut loc din cauza legislatiei"."Legea nu este o problema, legea a functionat timp de 21 de ani si este foarte clara. Institutiile subordonate politic sunt problema fundamentala. Thorbjřrn Jagland a aratat un interes sporit fata de criza actuala din Republica Moldova, accentuand importanta respectarii principiilor democratiei si statului de drept intr-o tara europeana", a mai scris Sandu in postarea sa.Joi, Parlamentul European va dezbate subiectul respectarii dreptului omului, democratiei si statului de drept in Republica Moldova.Liderii PAS, PPDA si PLDM se afla la Strasbourg pentru a prezenta in Parlamentul European rezolutia adoptata duminica in cadrul protestului antiguvernamental din capitala Republicii Moldova, conform Radio Chisinau Protestatarii au cerut validarea alegerilor pentru primaria Chisinaului castigate de Andrei Nastase, renuntarea la sistemul mixt de vot si demiterea judecatorilor care au anulat scrutinul municipal.Liderii opozitiei vor discuta cu partenerii europeni despre derapajele pe care le-a inregistrat Republica Moldova, fiind preconizata o intrevedere cu presedintele Partidului Popular European, Joseph Daul, potrivit postului de radio citat.