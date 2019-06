Maia Sandu anunta ca ambasada Republicii Moldova din Israel ramane la Tel Aviv

Ziare.

com

Cu privire la decizia precedentului executiv al premierului Pavel Filip privind mutarea ambasadei la Ierusalim, Maia Sandu nu a gasit niciun fel de document in acest sens in sediul Guvernului."Exista doar un... comunicat de presa", a precizat sefa guvernului moldovean, citata de Radio Chisinau.De asemenea, noul ministru de Externe moldovean, Nicu Popescu, a reiterat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca ambasada Republicii Moldova nu va fi mutata din Tel Aviv la Ierusalim.La 11 iunie, pe fondul dualitatii de putere instalate la Chisinau, fostul premier Pavel Filip si echipa sa guvernamentala au decis transferarea ambasadei Republicii Moldova de la Tel Aviv la Ierusalim. Deputatii Partidului Socialist si cei ai Blocului ACUM (PAS plus PPDA), care au format o coalitie majoritara in Parlament si au investit noul guvern al Maiei Sandu, au declarat ca decizia privind transferul ambasadei este o eroare diplomatica, luata pentru a atrage bunavointa SUA.De asemenea, Liga Araba a denuntat decizia Republicii Moldova de a-si muta ambasada in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, decizie care este considerata o amenintare deschisa pentru poporul palestinian.