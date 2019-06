Maia Sandu vine la Bucuresti, dupa ce a vorbit azi cu Iohannis

Ziare.

"Astazi am avut o convorbire telefonica cu presedintele Romaniei, Klaus Iohannis. I-am multumit presedintelui Iohannis pentru sprijinul constant acordat de Romania cetatenilor din Republica Moldova. Am discutat despre necesitatea avansarii in implementarea proiectelor comune dintre Romania si Republica Moldova.Presedintele Iohannis ne-a asigurat de sustinerea domniei sale si a Romaniei in procesele de integrare europeana a tarii noastre", a scris pe Facebook Maia Sandu Premierul Moldovei ii multumeste presedintelui Iohannis pentru invitatia la Bucuresti si anunta ca apoi va pleca la Bruxelles."Ii multumesc presedintelui Iohannis pentru invitatia de a intreprinde o vizita oficiala la Bucuresti pe 2 iulie. Dupa vizita la Bucuresti, ma voi afla intr-o vizita oficiala la Bruxelles pe 4 iulie", adauga Maia Sandu.Pe 16 iunie, si premierul Viorica Dancila a transmis prim-ministrului Republicii Moldova, Maia Sandu, un mesaj de felicitare, in numele Guvernului Romaniei, pentru preluarea mandatului. Totodata, Dancila i-a adresat invitatia de a efectua la Bucuresti prima vizita oficiala in strainatate