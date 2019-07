Maia Sandu vine marti la Bucuresti. Se intalneste cu Iohannis si Dancila

Ziare.

La finalul intalnirii, cei doi inalti oficiali vor avea o declaratie comuna de presa.Sefa executivului de la Chisinau se va mai intalni, la Bucuresti, cu premierul Viorica Dancila si cu reprezentanti ai Parlamentului, a aratat, luni, ministrul de Externe al Republicii Moldova, Nicolae Popescu, intr-o conferinta de presa alaturi de omologul sau, Teodor Melescanu."Doamna prim-ministru Maia Sandu vine maine dimineata la Bucuresti. Va avea intrevederi si cu domnul presedinte si cu doamna prim-ministru. Interesul nostru ca tara, Republica Moldova, este sa avem o relatie strategica cu toate institutiile statului (...) Va merge si in Parlamentul Romaniei, pentru ca interesul nostru este sa avansam cu maxima viteza proiecte de cooperare", a subliniat oficialul moldovean.Premierul de la Chisinau, Maia Sandu, a anuntat miercurea trecuta ca a vorbit la telefon cu presedintele Klaus Iohannis, care a invitat-o sa faca o vizita oficiala la Bucuresti. "Astazi am avut o convorbire telefonica cu presedintele Romaniei, Klaus Iohannis. I-am multumit presedintelui Iohannis pentru sprijinul constant acordat de Romania cetatenilor din Republica Moldova. Am discutat despre necesitatea avansarii in implementarea proiectelor comune dintre Romania si Republica Moldova.Presedintele Iohannis ne-a asigurat de sustinerea domniei sale si a Romaniei in procesele de integrare europeana a tarii noastre", a scris pe Facebook Maia Sandu Premierul Moldovei i-a multumit presedintelui Iohannis pentru invitatia la Bucuresti si a anuntat ca apoi va pleca la Bruxelles."Ii multumesc presedintelui Iohannis pentru invitatia de a intreprinde o vizita oficiala la Bucuresti pe 2 iulie. Dupa vizita la Bucuresti, ma voi afla intr-o vizita oficiala la Bruxelles pe 4 iulie", a adaugat Maia Sandu.