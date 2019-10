Mandat de arestare pentru Plahotniuc, acuzat de spalare de bani

Ziare.

"Procuratura Anticoruptie anunta ca Plahotniuc va fi tratat cu diligenta si", a anuntat seful Procuraturii Anticoruptie (PA), Viorel Morari, citat de Agora.md Prima cauza penala a fost deschisa in baza unor fapte savarsite intre 2013-2014."A fost creata o schema de agenti economici rezidenti si nerezidenti, inclusiv offshore, prin care s-a organizat spalarea banilor in proportii deosebit de mari. Printre agentii economici se numara Nobil Air si Finpar Invest.Prin ele", a anuntat seful PA.Si a doua cauza vizeaza aceeasi perioada."Societatea Turkuman Ltd a facut imprumut la Finpar cu peste, cu destinatia SRL Nobil Air si catre ABD Asiana Development Ltd. Aceasta companie a efectuat, la randul sau,", a precizat Viorel Morari.Jurnalistii de la Agora.md precizeaza ca ambele cauze au fost unite intr-o singura procedura si sunt conduse de un grup de ofiteri de urmarire penala. De asemenea, seful PA a declarat ca la baza dosarului stau inclusiv informatii primite de la autoritatile elvetiene (iunie 2019) si de la Serviciul de Combatere a Spalarii Banilor.Cererea procurorilor anticoruptie va fi supusa aprobarii Judecatoriei din Chisinau. Cei acuzati risca o pedeapsa cu inchisoare de la 5 la 10 ani si amenda.