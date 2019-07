Manifestatii de solidaritate cu victimele tragediei de la Caracal, la Chisinau

Ziare.

Participantii au purtat pancarte, au adus flori si au aprins lumanari, comemorand astfel cele doua tinere omorate cu bestialitate la Caracal, dar si pe toate femeile, victime ale violentei domestice."Trebuie sa ne solidarizam si noi, pentru ca suntem femei, avem copii si ne temem de ziua de maine", a declarat una dintre participante la aceasta actiune."Si la noi femeile mor, fie ca urmare a violentei, fie ca urmare a vatamarilor corporale grave. Este important sa fim impreuna in aceste momente", a declarat coordonatoarea Coalitiei "Viata fara violenta", Veronica Teleuca.Serviciul de Urgenta 112 din Republica Moldova a venit cu o precizare in urma evenimentelor tragice din Romania. Sistemul informational automatizat de la Chisinau anunta ca in cazul apelurilor de la numerele de telefonie fixa, Sistemul primeste in mod automat adresa solicitantului de la furnizorul de servicii telefonice, iar, in cazul apelurilor de la telefoane mobile, raza de localizare orientativa este relativ mare.Sistemul receptioneaza apelurile de la terminalele mobile care utilizeaza sistemul de operare Android cu o precizie inalta.