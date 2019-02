Ziare.

Stiu ca nu este foarte entuziasmanta oferta electorala. Dar nu stati acasa. Cei care voteaza impotriva voastra vor merge la vot. Uitati-va in jur. Daca nu mergeti la vot, ceea ce merge astazi rau va merge maine si mai rau. Daca mergeti la vot, nu este sigur ca lucrurile se vor imbunatati. Dar este posibil. Merita incercat. Sigur nu vor merge mai rau.Nu faceti ca noi. La ultimele alegeri parlamentare noi am stat acasa. Am considerat ca Opozitia nu e suficent de frumoasa. Unii erau cam batrani si umblasera pe la femei de moravuri politice usoare. Altii erau prea tineri si nu stiau ce vor. Altii iubisera o blonda care le-a pierdut mintile.Am stat acasa. Armata rosie de votanti saraci si dependenti de stat s-a unit cu cea a profitorilor de la stat si au castigat alegerile. Va suna cunoscut? Nu faceti ca noi.De Dragobete, votati romaneste. Cu fata si inima spre Vest. Puteti face din Orhei o Timisoara a regimului Plahotniuc Reiau un indemn pe care l-am scris inainte de alegerile din Romania. Nu a avut succes, din pacate. Nu ne repetati greseala."Duminica sunt alegeri. Exista o parte mare a populatiei care merge la vot. Orbeste. Sunt cei prostiti si saraciti de catre politicienii care au condus tara dupa '89. Ei sunt foarte bine. Politicienii. Poporul nu. Dar, din pacate, acest cerc vicios functioneaza de minune pentru cei bine ingrasati si invilat. Dar tu poti sa spargi acest cerc. Tu, cel care nu esti sigur ca mergi la vot . Desi nu esti multumit de felul in care arata tara."Astazi sunt alegeri in Republica Moldova. Mergeti la vot, dragi basarabeni!