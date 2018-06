Mesajele politicienilor romani dupa victoria lui Andrei Nastase. Niciun cuvant de la PSD

Orban: O victorie remarcabila

Dacian Ciolos: Va avea sprijinul nostru, ca intre frati

USR: Greul abia incepe

Remarcam ca deocamdata nu s-a auzit pe aceasta tema nicio voce din coalitia de la guvernare, din PSD sau ALDE.Presedintele PNL, Ludovic Orban, a salutat victoria lui Andrei Nastase."Salut in numele Partidului National Liberal victoria obtinuta de Andrei Nastase in alegerile pentru Primaria Chisinaului! Partenerii nostri si ai Partidului Popular European au reusit o victorie remarcabila, care este si mai stralucita daca tinem cont ca partenerul celor de la PSD, Vlad Plahotniuc, a oferit suport candidatului socialist in acest tur 2", a scris Ludovic Orban pe Facebook.El a precizat ca PNL va ramane alaturi de partenerii sai din Republica Moldova, PDA si PAS, Andrei Nastase si Maia Sandu, oferindu-le tot sprijinul si pentru alegerile parlamentare ce vor avea loc in toamna acestui an."Alaturi de acesti noi lideri Republica Moldova revine pe drumul natural european", sustine liderul PNL.Si fostul premier Dacian Ciolos l-a asigurat pe Nastase de sprijinul sau."Felicitari lui Andrei Nastase si partidelor pro-europene care l-au sustinut pentru castigarea alegerilor la Chisinau. Succesul acesta este cu atat mai important cu cat s-a luptat cu sondaje care nu-i dadeau nicio sansa, cu un baraj mediatic si calomnii nenumarate pe parcursul campaniei electorale", a scris Dacian Ciolos pe Facebook.Ciolos mentioneaza ca el si ceilalti fondatori RO+ Miscarea Romania Impreuna ii doresc mult succes in proiectul de a face din Chisinau un oras modern, european, curat din toate punctele de vedere."Reusita acestui proiect va insemna foarte mult pentru toti cei care cred ca Republica Moldova poate avea parte de o clasa politica pentru cetateni, de politicieni cinstiti care-si tin promisiunile, care sa administreze si sa guverneze pentru cetateni. Astfel de demersuri vor avea tot sprijinul nostru, ca intre frati", mai scrie fostul premier.Liderul USR, Dan Barna, il felicita pe candidatul Platformei Demnitate si Adevar si spune ca fratii nostri de peste Prut au demonstrat ca nimeni nu poate invinge sau deturna vointa societatii."Felicitari, Andrei Nastase, pentru victoria de la Chisinau! Astazi, fratii nostri de peste Prut au demonstrat ca nimeni nu poate invinge sau deturna vointa societatii. In ciuda tuturor otravirilor mediatice, a propagandei estice livrata constant de fortele anti-occidentale, cetatenii din Chisinau au ales calea europeana si perspectiva unei democratii reale si a unui stat modern si dezvoltat", a scris liderul USR pe Facebook.Dan Barna mentioneaza ca semnalul a fost dat, insa greul abia acum incepe."Ii urez mult succes lui Andrei Nastase in mandatul sau la primaria capitalei moldovene, dar si tuturor fortelor pro-europene de la Chisinau. Republica Moldova trebuie sa fie in Uniunea Europeana alaturi de Romania. Se poate!", mai scrie Barna.Andrei Nastase, candidatul Partidului "Platforma Demnitate si Adevar" (PPDA), este noul primar al Chisinaului , el devansandu-l in turul al doilea al alegerilor locale partiale pe candidatul socialistilor, Ion Cerban.