Mii de moldoveni protesteaza si ameninta cu actiuni drastice dupa anularea alegerilor din Chisinau (Video&Foto)

Manifestantii din Piata Marii Adunari Nationale s-au indreptat in mars spre sediul Parlamentului, unde intentioneaza sa protesteze pana la validarea mandatului de primar al lui Andrei Nastase, transmite Radio Chisinau, care mentioneaza ca, inainte de aceasta, cei prezenti au votat o rezolutie in acest sens.In rezolutie este criticata hotararea justitiei prin care au fost anulate alegerile, mentionandu-se ca in acest fel in Republica Moldova este instaurata dictatura."Anularea alegerilor este neconstitutionala, ilegala si reprezinta sfarsitul democratiei. Astfel, este instaurata oficial dictatura in tara. Comunitatea internationala a condamnat vehement. Republica Moldova ramane izolata de restul lumii. Noi cerem confirmarea alegerilor din Chisinau si validarea mandatului lui Andrei Nastase", se spune in rezolutie.Manifestantii ameninta cu actiuni de protest mai drastice daca revendicarea nu le va fi satisfacuta. "Declaram ca protestele vor continua pana la validarea mandatului lui Andrei Nastase. In cazul ca guvernarea va ezita, vom fi constransi sa recurgem la actiuni pasnice impotriva actiunilor care submineaza vointa poporului", se mai spune in textul rezolutiei.Protestatarii au afisat pancarte cu mesaje antiguvernamentale si in care cereau validarea alegerilor: "vot furat", "votul nostru, Chisinaul nostru", "Plahotniuc mi-ai furat primul vot"."In joc nu este un mandat, nu este vorba de primarie sau de capitala. Este vorba de viitorul acestei tari, al urmatoarelor generatii. Daca astazi nu-i oprim, maine va fi prea tarziu", a declarat primarul ales, Andrei Nastase, liderul Platformei Demnitate si Adevar.