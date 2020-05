Ministrul de Interne din Republica Moldova, infectat cu noul coronavirus. Ce mesaj are pentru populatie

Ziare.

com

"Pentru a preveni aparitia unor informatii eronate in mass-media vreau sa confirm faptul ca, in urma procedurii de testare la infectia cu virusul de tip nou, ieri am fost confirmat pozitiv cu o forma usoara de COVID-19. Nu a fost necesara spitalizarea mea, iar la moment sunt in autoizolare la domiciliu, starea sanatatii este satisfacatoare.Dau asigurari ca acest fapt nu influenteaza sub nicio forma activitatile Ministerului pe care il conduc, toate procesele sunt sub control, iar de fiecare domeniu in parte responsabili de gestionare sunt Secretarii de stat si sefii de arme.Cu toate masurile de protectie, totusi fiind antrenati zilnic in activitati de prevenire a raspandirii virusului, nimeni din noi nu este asigurat ca nu va fi infectat. Aveti grija de sanatatea dumneavoastra si chiar daca unele restrictii au fost anulate, continuati sa respectati recomandarile autoritatilor", a scris pe Facebook Pavel Voicu In Republica Moldova exista 3.980 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, dintre care 460 sunt din Transnistria.