Ministrul moldovean al Justitiei a demisionat, dupa ce au aparut interceptari telefonice cu el in presa

"Am acceptat demnitatea de ministru al Justitiei pentru a promova reforme pe domeniul justitiei, fiind constient de complexitatea si dificultatea acestora. Nu mi-am propus nici pentru o clipa sa ma implic in activitati politice, cu atat mai mult n-am preluat portofoliul de ministru pentru a deveni tinta electorala.Este in spiritul valorilor europene, ca orice functie de demnitate publica sa se bazeze mai intai de toate pe incredere publica. Atunci cand aceasta incredere este periclitata, chiar si de motive lipsite de pertinenta, orice initiativa cat de buna ar fi nu va da rezultatul scontat.Interesul personal nu poate fi pus deasupra interesului general. In acest context, am ajuns la concluzia ca cea mai potrivita solutie in situatia creata este sa-mi prezint in zilele ce urmeaza, demisia din functia de ministru al Justitiei, astfel incheindu-mi cariera publica", a transmis Alexandru Tanase prin intermediul contului de Facebook Alexandru Tanase renunta la functia de ministru al Justitiei la doua luni dupa ce a fost instalat. Tanase a depus juramantul de investire la 10 martie 2018, succedandu-l pe Vladimir Cebotari.Recent, presa de la Chisinau a publicat o presupusa interceptare telefonica a unei discutii din anul 2015 intre Alexandru Tanase, pe atunci presedintele Curtii Constitutionale, si fostul deputat si bancher Veaceslav Platon. Pe un ton prietenesc, in limba rusa, cei doi au vorbit despre anumite hotarari ale Curtii Constitutionale legate de sistemul bancar si noile legi care ofera mai multa imunitate Bancii Nationale.In cadrul convorbirii telefonice, Platon i-a spus lui Tanase ca fostul guvernator al Bancii Nationale a Moldovei a participat la frauda de un miliard de dolari din bancile moldovenesti.Alexandru Tanase a declarat ca nu poate fi sigur asupra autenticitatii acestei inregistrari, intrucat "discutia a avut loc cu mai multi ani in urma si nu i-am dat mare importanta si partea ce ma priveste, nu scoate in evidenta nimic interesant".In 2014, Banca Centrala a Republicii Moldova a descoperit ca trei banci au acordat imprumuturi in valoare totala de un miliard de dolari, reprezentand 15% din PIB-ul tarii. Banii au disparut inainte de alegerile parlamentare, iar cei care au primit fondurile nu au fost identificati. Presedintele Igor Dodon a anuntat ca fondurile au ajuns in conturile unor firme offshore.Veaceslav Platon a fost condamnat la 18 ani de inchisoare cu executare, pentru deturnare de fonduri si spalare de bani in dosarul privind frauda de la Banca de Economii, institutie care a falimentat ulterior.