Ministrul moldovean de Interne: Plahotniuc e dat in urmarire de Rusia. Romanii si-au gasit penalii si in Costa Rica, nu are unde sa se ascunda!

Multumiri pentru Iohannis

Ziare.

com

Nastase spune ca si Rusia il cauta pe Plahotniuc si ca va fi emis in scurt timp si un mandat international. In plus, experienta romanilor, care au reusit sa ii gaseasca pe fugari si in Costa Rica sau Indonezia, ii da sperante liderului moldovean.Amintim ca Partidul Democrat al lui Plahotniuc a decis, vineri, sa se retraga de la guvernare, cedand practic puterea majoritatii ACUM - PSRM. Vineri seara, presa din Republica Moldova a semnalat un trafic crescut de avioane private pe aeroportul din Chisinau: trei avioane private au aterizat, in a doua parte a zilei, doua din Turcia - unul din Dalaman si altul din Istanbul si cinci avioane private au decolat dupa anuntul facut de partidul lui Plahotniuc. Vineri noapte, un comunicat postat pe siteul PD anunta ca Plahotniuc ar fi plecat pentu cateva zile din tara, sa-si vada familia.Intr-un interviu pentru Deutsche Welle , Andrei Nastase a povestit ca a fost pe Aeroport in incercarea de a opri fuga din tara, dar spune ca la acest moment transferul de putere este inca in desfasurare si multe institutii sunt inca sub controlul lui Plahotniuc."Daca au plecat sau nu din tara vom afla relativ repede. Dar, oriunde s-ar ascunde pe acest Pamant criminalii poporului nostru, justitia libera a Moldovei ii va gasi. Ne vom aduce acasa calaul si-l vom judeca in fata intregii tari, in fata intregii lumi. Retineti aceste cuvinte, lasati timpul sa-mi masoare vorbele", promite Nastase."Desi in cursul zilei de vineri, 14 iunie, evenimentele s-au precipitat, iar la un moment dat situatia parea ca scapa de sub control, am facut tot ce era legal posibil pentru a tine situatia sub control. As dori sa fac doua precizari. Prima, se refera la faptul ca, in calitate de ministru de Interne al Moldovei, am dat dispozitii imediate sa fie verificate informatiile cu privire la aeronava care se presupunea ca ar fi fost comandata pentru Vlad Plahotniuc. Acel zbor a fost pur si simplu anulat in momentul in care am ajuns la aeroport si m-am asigurat ca la bordul acestora nici numitul Plahotniuc, nici numitul Sor nu erau.Celelalte aeronave nu erau, potrivit informatiilor care mi-au parvenit, aflate sub radarul deciziilor noastre imediate. Sigur, la momentul la care va raspund intrebarilor transferul real si complet de putere este in plina desfaturare. As vrea ca cei care ne-au investit cu incredere sa stie ca. (...)Toti cei care ma cunosc stiu bine ca, deoarece nu am negociat si nu voi negocia niciodata cu mafiotii si criminalii. Nu permit nici un fel de speculatie in aceasta zona. Este o insulta la adresa Guvernului din care fac parte, a tuturor oamenilor pe care-i reprezentam", a declarat Andrei Nastase pentru DW.El a fost intrebat si despre discutiile avute cu vicepremierul rus Dmitri Kozak."Da,, deoarece are un dosar penal deschis pe numele lui la Moscova.Despre bani este vorba,. Vom afla totul despre acest caz, vom afla despre ce fel de bani este vorba, daca este vorba despre banii din Loundromat sau despre altii. Vom afla si vom spune si oamenilor despre ce este vorba", a mai spus ministrul de Interne.El arata ca exista informatii ca in saptamana ce a trecut si in care Plahotniuc nu a renuntat la putere de fapt a inercat sa isi stearga cat mai mult urmele ilegalitatilor comise."Exista informatii clare ca acest ragaz de 7 zile de care Plahontiuc a avut nevoie, a fost folosit si pentru a sterge urmele care pot incrimina cu gravitate regimul criminal pe care l-a condus.cu putinta si vom comunica public rezultatele investigatiilor noastre. Am promis oamenilor o guvernare performanta si foarte transparenta. Asa se va intampla, nu altfel.Oamenii vor afla ce s-a intamplat in aceste zile. Nu doar despre banii disparuti sau documente distruse va fi vorba. Vom afla cine si ce ordine a dat, care au fost deciziile care au dus la uzurparea puterii de stat, cine se face vinovat de tot ce s-a petrecut. Lucrurile nu vor ramane asa, oamenii trebuie sa stie totul, iar cei vinovati trebuie sa plateasca. Am promis dreptate pentru toti si pentru fiecare in parte. Asa va fi, nu altfel!", a mai spus Nastase.El a adaugat ca are incredere ca Plahotniuc va fi prins, asa cum si Romania si-a prins fugarii in orice colt de lume s-ar fi ascuns."Pentru mine Plahotniuc inseamna cosmarul Moldovei din ultimii 10 ani, inseamna criminalitate financiara si nu doar atat, este cel care a transformat Moldova in propria lui mosie, este cel care a depopulat-o. Este cel care ne-a jefuit si saracit tara, iar pentru toate aceste lucruri va trebui sa raspunda si va raspunde.Sa nu aiba nimeni nici un dubiu.", a conchis Nastase.De altfel, el a si multumit presedintelui roman Klaus Iohannis, care vineri l-a trimis la Chisinau pe consilierul sau pe politica externa Bogdan Aurescu."Domnul Bogdan Aurescu s-a intalnit cu reprezentantii partidelor care formeaza astazi majoritatea parlamentara, majoritate care sustine guvernul legitim desemnat. Domnul Bogdan Aurescu a formulat puncte de vedere foarte clare si a indemnat la gasirea unei solutii pasnice pentru realizarea transferului de putere. Instructiunile diplomatice ale domniei sale au fost destul de clare, motiv pentru care si punctele de vedere comunicate nu pareau a fi unele pe marginea carora se putea negocia.Am proprietatea cuvintelor si inteleg cat de important este sa vorbim cu claritate in momente istorice. Exact acest lucru s-a intamplat in cursul zilei de ieri (vineri, n.red.) . Domnul Bogdan Aurescu, consilierul pe politica externa al presedintelui Klaus Iohannis, a dus la bun sfarsit o misiune diplomatica foarte importanta si consider caI s-a explicat foarte simplu ca nici un stat al Europei, al lumii civilizate, cu atat mai putin Romania, nu are o abordare in care sa proiecteze un viitor corect si coerent pentru Moldova cu Plahotniuc la putere. Cu toate acestea, trebuie spus si memorat faptul ca deciziile importante cu privire la dezoligarhizarea Moldovei si la garantarea unui parcurs european pentru aceasta au fost luate in interiorul tarii, de catre fortele politice din tara, nicaieri in alta parte. Faptul ca aceste decizii au fost corecte este dovedit de sprijinul international pe care poporul nostru l-a primit", a mai spus ministrul moldovean de Interne.