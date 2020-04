Moldova, in fata unei noi inginerii financiare uriase

Rusia controleaza economic Moldova

In opinia expertilor economici, documentul contine prevederi extrem de periculoase pentru Moldova, in masura sa prejudicieze considerabil securitatea economica a statului si deschide portile pentru coruptie la scara larga.Prin articolul 7 din acordul de credit, "orice datorie restanta a oricarei entitati din Republica Moldova catre Guvernul rus sau institutii ale Guvernului rus, unde exista acordul partii moldovenesti, devine automat parte a acestui contract". Altfel spus, Republica Moldova se angajeaza sa preia datoriile unor companii moldovenesti (inclusiv cu capital rusesc) care au luat imprumuturi de la banci rusesti in coordonare cu partea moldoveneasca.Asta in conditiile in care oameni de afaceri rusi controleaza sectoare intregi ale economiei moldovenesti - de la resurse energetice, la mass media, transport si industria alimentara.Presa de la Chisinau a remarcat ca, in mandatul de presedinte al lui Igor Dodon, a patruns adanc, cu afaceri in Moldova, Igor Ceaika, fiul fostului procuror general al Rusiei - cel despre care jurnalistii romani de investigatie scriau, in 2019, ca ar sponsoriza fundatia sotiei presedintelui moldovean Igor Dodon.In plus, aproape toate fabricile de vin si coniac din Moldova sunt controlate de oameni de afaceri rusi, iar majoritatea companiilor din regiunea separatista transnistreana sunt conectate nu la sistemul bancar al Republicii Moldova, ci la cel al Federatiei Ruse."Creditul suveran" rusesc - cum l-a numit premierul moldovean Ion Chicu - urmeaza a fi oferit pe o perioada de 10 ani, cu o rata a dobanzii de 2% anual. "Conditiile, la situatia de astazi, reiesind din ceea ce se intampla, consider ca sunt acceptabile pentru Moldova", a mentionat premierul Chicu.Opozitia pro-europeana suna alarma si cheama deputatii din PDM, care asista socialistii la guvernare din noiembrie 2019, sa nu voteze ratificarea acordului de credit in redactarea actuala. "Ce are acest imprumut pentru care statul semneaza cu niste imprumuturi private? Aceasta inseamna ca statul emite un fel de garantii pentru intreprinderi private, iar noi, cetatenii, urmeaza sa rambursam aceasta datorie, daca acesti debitori, care nu stim cine sunt, nu ramburseaza la timp aceste datorii catre bancile rusesti.Autoritatile pot elibera aceste garantii intr-un mod netransparent si abuziv, pentru ca legea nu reglementeaza asemenea situatii", a atentionat liderul PAS, Maia Sandu."Ne adresam tuturor deputatilor, dar in special celor din PDM, sa se gandeasca la consecintele pe care le poate genera acest acord. Noi avem nevoie de bani, dar nu trebuie sa deschidem portite pentru abuzurile la care se deda guvernarea socialista. Cerem Guvernului sa revina asupra acordului si sa elimine prevederile care lasa loc pentru abuzuri", a mentionat, la randul sau, deputatul PAS, Igor Grosu.Fostul ministru al Finantelor, Natalia Gavrilita, a mai identificat un pericol in acordul semnat cu rusii: "Chiar daca autoritatile spun ca acest imprumut e sprijin pentru buget, acordul prevede ca banii nu vor fi transferati la Banca Nationala, asa cum e regula, ci la o banca pe care o va stabili Guvernul dupa semnare. De ce banii destinati bugetului ajung in alta parte decat pe contul Ministerului Finantelor? Despre ce banca este vorba si ce are aceasta cu banii statului?", se intreaba Gavrilita."Ultima data cand Rusia a oferit un credit Republicii Moldova (pentru achitarea penalitatilor la datorii), Chisinaul a pierdut controlul statului asupra retelei interne de gaze naturale. S-a intamplat in anii 1994-96. Atunci, Rusia a preluat, in contul datoriilor create, pachetul de control (51% plus un alt pachet transmis administratiei separatiste de la Tiraspol) la compania MoldovaGaz", a atentionat deputatul PPDA, Igor Munteanu, fost ambasador al Republicii Moldova la Washington.Daca va fi ratificat de Parlament, imprumutul rusesc ar urma sa ajunga in Moldova in doua transe. Prima - 100 de milioane de euro - in 30 de zile din data ratificarii, iar a doua - inca 100 de milioane de euro - pana la 31 octombrie 2020, adica in plina campanie electorala pentru alegerile prezidentiale.Deocamdata ramane incerta distributia voturilor deputatilor in cazul ratificarii acordului de credit. Deputatul independent Alexandr Oleinic sustine ca "creditul rusesc este excelent" si a spus ca nu intelege "de unde atata ostilitate fata de Rusia".Pe de alta parte, democratii, care le asigura socialistilor majoritatea in Parlament, au solicitat explicatii Ministerului Justitiei, inclusiv in ceea ce priveste modalitatea de solutionare a litigiilor intre cele doua parti.De asemenea, Ministerului Finantelor i s-a solicitat sa prezinte o informatie despre existenta unor datorii sau imprumuturi garantate de stat catre Federatia Rusa, dar si informatii privind procedura si modalitatea de oferire a unor astfel de eventuale garantii de catre Republica Moldova.Liderul PPDA, Andrei Nastase, le-a cerut celor care controleaza puterea sa nu puna la incercare rabdarea oamenilor si sa nu profite de pandemie si de imposibilitatea iesirii masive in strada: "Vom iesi in strada si pe timp de ciuma, daca va fi cazul. Ma adresez deputatilor din Parlament, mai ales celor ce-si zic democrati si proeuropeni - a venit momentul adevarului! Demonstrati ca nu sunteti ostaticii nimanui, nici macar ai propriilor voastre frici de dosare penale reale sau imaginare", a mentionat Nastase.Pe fundalul acestui "razboi al nervilor", presedintele Igor Dodon a recurs la un instrument pe care l-a mai folosit odata in raport cu democratii sovaielnici - instrument care i-a adus in subordine o majoritate parlamentara docila. El le-a sugerat celor din PDM ca ar fi dispus sa provoace alegeri parlamentare anticipate si ca acestea ar putea avea loc concomitent cu cele prezidentiale din toamna - un scenariu considerat fatal pentru PDM pe fundalul rupturilor interne si al discreditarii prin mariajul politic cu PSRM.In legatura cu acest mod de a exercita presiuni asupra PDM, juristul PAS Sergiu Litvinenco constata ca Dodon "joaca poker". Potrivit lui, la modul practic, dizolvarea actualului Parlament, pana la alegerile prezidentiale, nu mai poate avea loc, iar organizarea alegerilor parlamentare anticipate concomitent cu alegerile prezidentiale nu este posibila:"Teoretic si ipotetic, Parlamentul inca poate fi dizolvat. La modul practic este aproape imposibil. Parlamentul poate fi dizolvat doar daca pana la 9 mai 2020 Guvernul actual este demis sau isi da demisia. Tot pana la 9 mai 2020, noul candidat la functia de prim-ministru trebuie sa vina deja in Parlament cu prima solicitare de investire.Daca pana la 9 mai 2020 aceste lucruri nu se intampla, dizolvarea Parlamentului nu mai este posibila pana la alegerile prezidentiale din acest an", sustine Litvinenco.Deputatii din "Grupul Pro-Moldova" (desprins de PDM) sustin ca au mai multe intrebari in privinta acordului de imprumut cu Rusia si ca vor vota sau nu ratificarea in functie de raspunsurile pe care le vor primi.Liderul acestui grup, Adrian Candu, a sesizat ca o alta prevedere a acordului moldo-rus de creditare accentueaza importanta participarii companiilor rusesti la achizitii publice in Republica Moldova. "Se urmareste facilitarea castigarii proiectelor investitionale (bunaoara la reconstructia drumurilor) de catre companii rusesti - daca vorbim despre acest acord de credit, care este unul electoral si banii vor merge in infrastructura. Acele companii rusesti sa castige proiectele investitionale (eventual in parteneriat cu companii moldovenesti), iar banii sa ajunga inapoi in Rusia", a explicat Candu.Expertii economici au ajuns la aceeasi concluzie si atentioneaza ca Moldova s-ar putea alege doar cu obligatia rambursarii creditului, cu tot cu dobanda.Iata prevederea din acord care ar putea genera aceasta situatie: "Partea moldoveneasca, in interesele extinderii relatiilor comercial-economice dintre cele doua tari, va depune eforturi, orientate spre realizarea proiectelor comune pe teritoriul Republicii Moldova, prin intermediul companiilor rusesti.In aceste scopuri, companiilor rusesti le va fi asigurat accesul pentru participarea in procedurile de achizitie a bunurilor si serviciilor in baza de concurs, desfasurate in Republica Moldova, in baza unui regim nu mai putin favorabil decat regimul de care beneficiaza companiile moldovenesti sau alte companii".Desi spitalele din Moldova arata jalnic, iar medicii lupta cu pandemia in lipsa echipamentelor corespunzatoare de protectie (25% din cei infectati sunt medici), creditul rusesc a fost contractat pentru reabilitarea drumurilor (2020 este an electoral) - un proiect anuntat de Igor Dodon la finele anului trecut, dupa investirea Guvernului Chicu.Atunci el a promis ca va transforma Moldova in santier. "Dodon si-a tras un credit pentru urmatoarea perioada electorala", a mentionat expertul Transparency International Moldova, Veaceslav Negruta.Iar expertul economic Dumitru Budianschi a atentionat ca creditul rusesc este unul daunator: "Banii vor fi intorsi de cetatenii Republicii Moldova, dar profitul si beneficiile vor fi culese de niste companii controlate politic din Federatia Rusa si Republica Moldova".