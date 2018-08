Moldova, in lacrimi, de Ziua Independentei. Oficialii, independenti de propriul popor

Stefan nu poate reactiona - e monument

Dodon, de partea celor care s-au izolat de popor

Asta pentru ca presedintele, seful Parlamentului si premierul sa poata depune dimineata flori de Ziua Independentei Republicii Moldova.Cu o zi inainte, manifestantii pro-europeni au fost impiedicati sa ajunga in Piata Marii Adunari Nationale, acolo unde partidul unui politician condamnat a hotarat sa-si serveasca sustinatorii cu frigarui, conserve, paine si hrisca.Dodon, Candu si Filip au depus flori la monumentul lui Stefan cel Mare in spatele a zeci de cordoane de politie, acompaniati de fluieraturi si scandari: "Hotii!", "Jos mafia!", "Tradatorii!".Au fost huiduiti si participantii la Parada Portului Popular, care au marsaluit pe bulevardul Stefan cel Mare si au dansat in Piata Marii Adunari Nationale. Ulterior, acestia s-au retras in preajma Palatului National si au desfasurat o actiune culturala fara nici un spectator si inconjurati de politie.Oficialii au lansat niste mesaje cu ocazia Zilei Independentei, dar ele suna ridicol in contextul actiunilor de reprimare care s-au produs pe strazile orasului luni dimineata."Numai oamenii decid cum vor sa traiasca", a spus presedintele Parlamentului Andrian Candu. "Daca noi vom fi mai buni unii cu altii, mai uniti, mai dedicati pentru ceea ce facem, la fel va fi si Republica Moldova", a declarat Pavel Filip. Iar liderul PDM, Vlad Plahotniuc, care a lipsit de la ceremonia oficiala, a spus ca "poporul Republicii Moldova merita tot ce e mai bun".Ministrul de Interne, Alexandru Jizdan, sustine ca nu s-a comis nici un abuz in raport cu protestatarii si ca este multumit de activitatea politiei. "Sunt proceduri care trebuie respectate", a conchis Jizdan.Iar conducerea Inspectoratului General al Politiei sustine ca a actionat in stricta conformitate cu legea atunci cand au fost evacuati protestatarii. IGP a scris intr-un comunicat ca a actionat in baza unei Dispozitii a Primariei mun. Chisinau si ca a acordat timp protestatarilor sa paraseasca perimetrul indicat.Pe de alta parte, primarul interimar Ruslan Codreanu a spus ca nu a semnat nicio dispozitie de evacuare fortata a protestatarilor din fata monumentului lui Stefan cel Mare. El a precizat ca a semnat saptamana trecuta o Dispozitie privind limitarea temporara a accesului in perimetrul respectiv, la solicitarea Serviciului Protectie si Paza de Stat.Potrivit lui, protestatarii au fost anuntati ca urmeaza sa paraseasca spatiul pentru 40 de minute, atat cat va dura ceremonia de depunere de flori. "Eu port responsabilitate penala conform legii. Este legea cu privire la intruniri care pe mine ma obliga la demersul Serviciului Protectie si Paza de Stat sa emit astfel de dispozitii", a mentionat Codreanu.Nemultumit de actiunile protestatarilor este si presedintele Igor Dodon. Acesta le-a reprosat faptul ca si-au gasit sa protesteze taman de Ziua Independentei: "Din 2009 incoace am organizat si eu proteste, dar niciodata nu mi-am permis de Ziua Independentei sa blochez depunerea de flori de catre corpul diplomatic la monumentul lui Stefan cel Mare", a spus Dodon.In cele din urma, liderii protestatari au anuntat incetarea manifestatiei si oamenii s-au retras pe la casele lor, lasand oficialii, artistii si politia sa-si savureze sarbatoarea.Duminica, participantii la protest au aprobat o proclamatie prin care au cerut repetat demisia Guvernului Filip, organizarea unor alegeri libere si corecte in baza sistemului proportional de vot, validarea alegerilor pentru functia de primar general al capitalei, anularea imediata a legii amnistiei fiscale, finalizarea investigatiei privind furtul miliardului de dolari si tragerea la raspundere a celor implicati si adoptarea legii Mangnitky.