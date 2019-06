Moldova, in pragul destabilizarii. Plahotniuc nu cedeaza puterea!

Sistemul electoral mixt va fi anulat

Mai multi oameni adusi de la sate, majoritatea femei in varsta, dorm in corturi in fata Curtii Constitutionale, iar, in momentul in care in fata lor apar jurnalisti, isi acopera fata si se intorc cu spatele.Intrebati daca stiu ce decizii a luat in ultimele zile Curtea Constitutionala, "protestatarii" adusi de Partidul Democrat spun ca nici nu vor sa stie. Ei primesc mancare de trei ori pe zi, de la o masina care vine periodic la ei.Acelasi "tablou" poate fi vazut si in fata Ministerului de Interne. "Protestatarii" instruiti sa discute cu jurnalistii sustin ca au venit in fata institutiilor statului pentru a le apara de noul guvern, votat sambata de Parlament.De partea cealalta, deputatii ACUM si PSRM continua activitatea parlamentara. Biroul Permanent al Parlamentului a decis marti, 11 iunie, introducerea pe ordinea de zi a sedintelor plenare a subiectelor vizand anularea sistemului electoral mixt (votat in 2017 de PDM+PSRM+PPEM) si stabilirea datei alegerilor locale.Iar presedintele Igor Dodon a anulat decretele semnate duminica de Pavel Filip (in calitate de presedinte interimar), privind dizolvarea Parlamentului si stabilirea datei alegerilor anticipate - 6 septembrie 2019. El a convocat noua componenta a Consiliului Suprem de Securitate , care a cerut Procuraturii Generale si Bancii Nationale a Moldovei prezentarea, in regim de urgenta, a raportului "Kroll-2" - o investigatie a detectivilor americani referitoare la jaful bancar de 1 miliard de dolari din 2014, document secretizat de procurorii moldoveni.Procurorul general, Eduard Harunjen, si guvernatorul BNM, Octavian Armasu, au ignorat sedinta CSS. Armasu a explicat ca nu a putut fi la CSS, deoarece se afla in Romania la invitatia guvernatorului BNR, Mugur Isarescu.Cei de la Procuratura Generala au confirmat ca Eduard Harunjen a fost invitat telefonic la sedinta CSS, dar la Procuratura nu a venit vreun document care ar atesta scopul reuniunii si ordinea de zi.Un alt subiect discutat la CSS se refera la "scoaterea masiva, pe cai ilicite, a mijloacelor financiare si a bunurilor materiale din Republica Moldova si distrugerea probelor ce vizeaza infractiunile comise".Potrivit lui Igor Dodon, Presedintia dispune de informatii conform carora cei care au pierdut guvernarea scot banii din Moldova. El a cerut de la BNM si de la Serviciul Spalare de Bani sa informeze zilnic Consiliul Suprem de Securitate despre astfel de miscari.De asemenea, seful statului a mentionat ca dispune de informatii despre "sigilarea si scoaterea din institutiile de stat a unor probe importante". Cu o seara inainte, Igor Dodon a declarat in cadrul unei emisiuni televizate ca, in ultimele doua zile, la Centrul National Anticoruptie si la Serviciul de Informatii si Securitate au fost arse documente legate de furtul miliardului si au fost distruse interceptarile telefonice efectuate ilegal in ultimii ani. Cele doua institutii nu au reactionat la aceste acuzatii.Potrivit informatiilor afisate pe Flightradar24.com, duminica noaptea, un avion privat de la Istanbul a aterizat la Chisinau si a zburat ulterior la Kiev. Autoritatile moldovene refuza sa ofere detalii despre acest caz.Potrivit TV8, care face referire la surse care au solicitat anonimatul, in acel avion a urcat milionarul Vaja Jhashi, un apropiat al liderul PDM, Vlad Plahotniuc. TV8 mai precizeaza ca in avion se mai aflau doi pasageri, care au urcat in Turcia. Toti au zburat ulterior spre Kiev.Pe de alta parte, Procuratura Generala a anuntat ca a pornit un proces penal si investigheaza informatiile "care pun la indoiala legalitatea finantarii unor formatiuni politice".Asta dupa ce PDM a facut publice imagini video de la negocierile dintre Igor Dodon cu Vlad Plahotniuc, in care Dodon vorbeste despre faptul ca ar fi primit bani din Rusia pentru PSRM."Avand in vedere multiplele adresari si solicitari de informatii, parvenite in adresa Procuraturii Generale in legatura cu aparitia in spatiul public a unor date, care pun la indoiala legalitatea finantarii unor formatiuni politice, Procuratura Generala precizeaza ca aceste informatii au servit ca temei pentru autosesizarea procurorilor si initierea pe caz a unui proces penal".Liderii democrati si-au bazat discursurile rostite la mitingul de duminica pe o presupusa intentie a lui Igor Dodon de a federaliza Moldova. Pe de alta parte, intr-un interviu acordat "Kommersant", vicepremierul rus, Dmitri Kozak, sustine ca in timpul intrevederii avute la Chisinau cu liderul Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, in ajunul formarii majoritatii parlamentare, acesta i-ar fi inmanat un plic cu propuneri pentru schimbarea cursului politic al Republicii Moldova, cu o reorientare spre Moscova si solutionarea problemei transnistrene prin federalizare.Luni seara, in cadrul unei emisiuni TV, Igor Dodon a declarat ca federalizarea Republicii Moldova este imposibila si ca acest lucru nu se va produce niciodata. Potrivit lui, Plahotniuc incearca sa foloseasca aceasta sintagma ca "sperietoare pentru cetateni":"Federalizarea Moldovei nu este posibila. Vreau sa insist pe asta, pentru ca e un element extrem de folosit acum pentru a arunca in aer majoritatea parlamentara. Problema transnistreana poate fi solutionata doar in cazul in care Rusia si Occidentul ajung la un acord. Niciun fel de federalizare nu poate fi. Sa punem punct ca sa inteleaga toata lumea", a mai spus Igor Dodon.La randul lor, democratii insista asupra unui dialog cu PSRM si ACUM, in afara sedintelor Parlamentului pe care ei nu-l recunosc, pentru identificarea unei solutii politice la criza juridica generata de Curtea Constitutionala.De asemenea, ei au rezervat Piata Marii Adunari Nationale din Chisinau pentru "intruniri social-politice non-stop", in perioada 10-30 iunie. Potrivit vicepresedintelui PDM, Vladimir Cebotari, decretul semnat marti de Igor Dodon, de anulare a decretului semnat duminica de Pavel Filip, "nu are valoare juridica".In replica, premierul Maia Sandu, presedintele PAS, a inaintat trei "conditii obligatorii" pentru un dialog cu PDM: Eliberarea imediata a tuturor institutiilor de stat, retragerea persoanelor agresive din jurul cladirii Guvernului cu asigurarea accesului in cladire a noului Cabinet de Ministri si incetarea oricaror presiuni asupra functionarilor publici:"Opozitia parlamentara reprezentanta de PDM blocheaza in continuare, in mod ilegal si abuziv, institutiile statului. In acest context, invitatia lor la dialog arata intentia de a nu se conforma legii si de a pune in practica tentativa de lovitura de stat", a mentionat Maia Sandu.Comisia de la Venetia a confirmat ca a primit solicitarea secretarului general al Consiliului Europei, Thorbjorn Jagland, prin care se cere avizul urgent al acesteia, cu privire la ultimele decizii ale Curtii Constitutionale din Republica Moldova, inclusiv cu privire la conditiile de dizolvare a Parlamentului.Comisia de la Venetia urmeaza sa intocmeasca si sa adopte un aviz in cadrul sedintei din 21 iunie.Intre timp, noua putere de la Chisinau continua sa primeasca mesaje de sprijin international. Marea Britanie, Franta, Germania, Polonia si Suedia au emis o declaratie comuna cu privire la recunoasterea noii majoritati parlamentare si si-au exprimat sprijinul pentru noul guvern de coalitie de la Chisinau. De asemenea, Romania a recunoscut Guvernul Maiei Sandu Ambasada Romaniei din Republica Moldova a emis un comunicat in care mentioneaza ca, "avand in vedere evolutiile recente de pe scena politica a Republicii Moldova, inclusiv formarea unei noi coalitii guvernamentale si a unui nou guvern de catre Parlamentul Republicii Moldova, democratic ales la scrutinul din 24 februarie 2019, Romania, ca partener strategic al Republicii Moldova, considera ca, intr-un stat democratic, vointa cetatenilor, exprimata prin vot si reflectata in configuratia politica a Parlamentului, este singura care asigura un proces politic legitim, bazat pe dialog".