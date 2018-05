Moldovenii ar evada in UE, voteaza pro-rusi si se tem de Unirea cu Romania

PSRM, PAS si PD - in viitorul Parlament

Pro-rusii, primii in preferintele electoratului

De partea cui "lupta" candidatii unionisti?

Ziare.

com

Sunt rezultatele ultimului sondaj de referinta "Barometrul Opiniei Publice", prezentat la Chisinau.71% dintre moldoveni considera ca lucrurile merg intr-o directie gresita in tara lor - acest indicator fiind in crestere brusca din 2011, cand cota nemultumitilor era de 50%. Doar 1% din cetatenii moldoveni se declara pe deplin satisfacuti de nivelul lor de trai. Cu toate acestea, Partidul Democrat care controleaza momentan puterea urca in sondaje, iar partidul pro-prezidential - Partidul Socialistilor - ar acumula cele mai multe voturi in cazul unor alegeri parlamentare.Trei partide ar accede in viitorul Parlament, conform Barometrului Opiniei Publice: Socialistii ar intruni 26% din voturi, Partidul Actiune si Solidaritate - 12% si Partidul Democrat - 7%. La limita pragului electoral se afla Platforma Demnitate si Adevar al carui lider este Andrei Nastase, care ar acumula 5%, dar si partidul controversatului Ilan Sor cu 4%.Intrebati daca ar trebui sa aleaga, in cadrul unui referendum, intre aderarea la Uniunea Europeana sau Uniunea Vamala, jumatate dintre moldoveni au spus ca ar pleda pentru UE si doar 34 la suta ar opta pentru Uniunea Vamala controlata de Rusia. 15 la suta s-au declarat indecisi.In contextul alegerilor locale din Chisinau si Balti, programate pentru 20 mai, este relevanta optiunea geopolitica in aceste orase.Astfel, in Chisinau, jumatate din populatie a optat pentru UE si doar 31 la suta - pentru Uniunea Vamala.La Balti, lucrurile stau invers - acolo doar 25 la suta isi doresc aderarea la Uniunea Europeana, in timp ce 49% opteaza pentru Uniunea Vamala.Acelasi sondaj mai releva ca, pe primele pozitii, atat la Chisinau, cat si la Balti, in turul intai al alegerilor din 20 mai, pentru functia de primar, s-ar clasa candidati pro-rusi.La Chisinau, potrivit sondajului "BOP", socialistul Ion Ceban ar acumula cele mai multe voturi si ar urma sa se confrunte in turul doi cu Silvia Radu, oficial candidat independent, dar sustinuta masiv de holdingul mediatic al Partidului Democrat.In primul tur, Ceban ar putea obtine 30% din voturi, iar Radu - 23%. Candidatul comun al PPDA, PAS si PLDM, Andrei Nastase, ar acumula doar 15% din voturi. Totusi, 19% dintre locuitorii Chisinaului dispusi sa mearga la alegeri sunt inca indecisi.La Balti, cel mai bine cotat, in primul tur, ar fi candidatul "Partidului Nostru" (al liderului pro-rus Renato Usatii), Nicolae Grigorisin. Acesta ar acumula 28% din voturi, urmat de candidatul socialistilor, Alexandru Usatii, cu 26%.Pentru unirea Republicii Moldova cu Romania s-ar pronunta, la un eventual referendum, 24% dintre moldoveni. Contra unirii ar vota, potrivit sondajului, 57% din respondenti, 18 la suta fiind indecisi.Pentru functia de primar de Chisinau candideaza, la alegerile de duminica, 20 mai, trei candidati unionisti: deputatul roman Constantin Codreanu, liberalul Valeriu Munteanu si exponenta PNL-Moldova, Alexandra Can. Primii doi cu greu ar acumula 4% din voturi, iar al treilea - sub 1%. Totusi, ei raman in cursa si se ataca reciproc.Cercetarea sociologica a fost realizata in perioada 19 aprilie - 9 mai, pe un esantion de 1.115 persoane. Marja de eroare a sondajului este de +/-3%.