Moldovenii ar vrea in UE, dar nu se pot desparti de Putin si Dodon

Igor Dodon (si PSRM) si Maia Sandu (si PAS), cei mai populari

Merkel, mai populara decat Iohannis in Moldova

Ziare.

com

Asa arata datele ultimului "Barometru de Opinie Publica", lansat, la sfarsit de an, de Institutul de Politici Publice de la Chisinau. Potrivit cercetarii sociologice,. Impotriva acestei optiuni s-ar pronunta 25,1% din cetateni.Este cel mai bun rezultat, din ultimii 9 ani, inregistrat in ceea ce priveste optiunea pro-europeana a moldovenilor. In luna mai 2011, 63,4% dintre participantii la un sondaj similar se declarau favorabili aderarii tarii la UE.Sondajele arata ca moldovenii au fost dezamagiti de UE in 2016. Conform masuratorii facute publice la 10 luni de la investirea nocturna a guvernului Filip (un guvern corupt cu invelis pro-european, controlat de cel mai detestat om politic al momentului, oligarhul Vlad Plahotniuc), in spatele a zeci de cordoane de politie, doar 38% dintre cetatenii moldoveni optau pentru aderarea tarii la UE.Cel mai bun scor din istoria masuratorilor sociologice din Moldova (76%), UE l-a inregistrat in 2008, dupa 8 ani de rezistenta sub regimul comunist controlat de pro-rusul Vladimir Voronin - un regim care a cazut ca urmare a revolutiei tinerilor din 7 aprilie 2009, soldata cu devastarea cladirilor Presedintiei si Parlamentului si cu sute de tineri torturati in comisariatele de politie.Desi majoritatea cetatenilor isi doreste apropierea tarii de UE,, iar Partidul Socialistilor (pe care el il conduce neoficial) ar aduna acum cele mai multe voturi in eventualitatea unor alegeri parlamentare anticipate.Datele sunt importante mai ales in contextul alegerilor prezidentiale directe, preconizate pentru luna noiembrie 2020. Astfel, rezultatele sondajului arata ca in turul doi al alegerilor prezidentiale ar iesi (ca in 2016) liderul de facto al PSRM (pro-rus) Igor Dodon (cu 37%) si liderul PAS (pro-UE), Maia Sandu (cu 30%). Comparativ cu rezultatele sondajului, efectuat cu o jumatate de an in urma,In ceea ce priveste popularitatea partidelor, daca duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare anticipate, doar trei partide ar accede in viitorul legislativ. Este vorba de PSRM (27,6%), PAS (17,5%) si PDM (7,4%).Conform sondajului, Partidul Platforma Demnitate si Adevar (condus de Andrei Nastase) nu ar mai trece pragul electoral (de 6%), acumuland doar 3,3%. In Parlament nu ar mai accede nici Partidul "Sor" (cu 2,9%), iar Partidul Comunistilor (condus de Vladimir Voronin) si "Partidul Nostru" (condus de Renato Usatii) ar acumula putin peste 2% din voturi.La capitolul incredere in liderii straini, moldovenii l-au propulsat pe prima pozitie pe presedintele rus,. El este urmat de cancelara germana, Angela Merkel, cu aproape 50 la suta si de presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, cu 40%.Sondajul mai releva ca, iar 44,9% - ca directia este gresita si la nivel mondial. Cel mai mult pe moldoveni ii ingrijoreaza saracia, preturile mari la produse si servicii, viitorul copiilor, coruptia si somajul.Sondajul BOP a fost realizat in perioada 7-23 decembrie 2019. Marja de eroare este de 3%.