Moldovenismul stalinist, element al razboiului hibrid in spatiul romanesc

In perioada de ocupatie sovietica, moldovenismul, fabricat in laboratoarele staliniste si cominterniste, constituia un mijloc camuflat de a desprinde in mod accelerat peste trei milioane de romani de la blocul unitar romanesc, de la cultura si spiritualitatea romaneasca si de a-i imbraca intr-o haina locala, cu denumire geografica de moldoveni. Conditia de baza a fostOperele artistice si literare, lingvistica, istoria, cultura, invatamantul, manualele scolare - toate erau imbibate de ideologia comunista, de contributia marelui popor rus la ajutorarea republicilor unionale inapoiate si, in Basarabia, suplimentar, de imbibarea cu. Practic,, fapt care impiedica enorm procesele de trezire a constiintei si demnitatii nationale in perioada de desteptare, 1986-1988.Din aceste motive, scriitorii, jurnalistii, istoricii, oamenii de creatie care se aflau in fruntea Miscarii de Eliberare Nationala au inaintat, la inceputul proceselor de transparenta si recuperare a valorilor perene din trecut, revendicari pentru salvarea "naturii", pentru revenirea la alfabetul latin si limba "moldoveneasca". Victoriile obtinute - reintoarcerea acasa a Limbii romane, a Alfabetului latin, a Tricolorului, a Suveranitatii si a Independentei fata de Rusia imperiala - cuprindeau implicit siisi pierduse dominatia in anii de renastere nationala, iar masele desteptate reveneau la varianta naturala, normala - laconstituie un document magistral de demascare atat a ideologiei tariste bazate pe ocuparea teritoriilor straine si pe rusificarea populatiilor incorporate, cat, mai ales, a ideologiei sovietice de fabricare a unor natiuni noi, bazate, in cazul romanilor din Basarabia, pe un fals istoric - acela ca moldovenii ar fi un popor total diferit de cel romanesc si ar vorbi o alta limba decat cea romana. Alineatul de baza din Declaratia de Independenta stabileste clar, fara nici un echivoc, caEvident ca "spatiul istoric si etnic al devenirii sale nationale" are un nume foarte concret - Romania.In fond, guvernarile care s-au succedat la Chisinau dupa Primul Parlament (1990-1994) au ajuns la putere prin(a se vedeadin 2003).Toti presedintii de stat si primii ministri ai Republicii Moldova au fost fie, cu un program de guvernare prorusesc si antiromanesc, fie, care isi ascundeau ura fata de propriul neam si neputinta de a da rezultate prin slogane false de tip "si cu Estul si cu Vestul" - dar, in realitate, tot cu Moscova.In consecinta, dupa mai mult de un sfert de veac, R. Moldova a ajuns printre cele mai sarace tari din aceasta parte a lumii, iar societatea ei este puternic divizata si nu are capacitati semnificative de a coopera si de a se uni.As mai atrage atentia ca, in aceasta perioada de pretinsa independenta si democratie,de saracire si compromitere a intelectualitatii nationale, de promovare a marionetelor, a clanurilor oligarhice si corupte in conducerea institutiilor de baza ale statului moldovenesc, de distrugere a oricaror forme de securizare a spatiului informational si de aparitie a unei mass-media independente, de parodiere si caricaturizare a justitiei si statului de drept; se testeaza astfel, prin aceste scenarii, capacitatile de rezistenta a coloanei a cincea, a "cartitelor" din vechile servicii speciale, a enclavelor separatiste de la Tiraspol si Comrat, se incearca promovarea unei Constitutii noi pentru federalizarea R. Moldova si a unor modele de conducere si administrare hibrida tip "Alianta Kozak", a unor modele de creare a natiunii civile "moldovenesti", de instalare a unor figurine de paie in fruntea Presedintiei, Parlamentului si Guvernului etc.Mai trebuie mentionat de asemenea ca, in cele cateva institutii mass-media independente de la Chisinau,este prezentat in mod corect, obiectiv, ca, insa impactul acestor mesaje asupra opiniei publice este unul foarte modest.care pretinde ca moldovenii nu sunt romani, ca au limba si istoria lor, diferita de cea a romanilor,Agresivitatea si intoleranta la orice alta interpretare decat cea ruseasca privind etnogeneza si originea moldovenilor vin din tabara comunizata si mai putin culta, care a ramas la stadiul manualelor scolare din perioada sovietica, are nostalgia imperiului disparut si se alimenteaza non-stop din propaganda putinista de la o sumedenie de posturi de radio si televiziune din Federatia Rusa, care sunt difuzate fara nici o restrictie din partea autoritatilor moldovenesti.Aceasta jumatate, de regula, este bine organizata, participa activ la alegeri si furnizeaza conduceri servile, rusofile din patru in patru ani. Vocea intelectualilor si a istoricilor onesti de la Chisinau este bruiata de gruparile galagioase platite de serviciile rusesti, precum si de partidele socialist si comunist, care se schimba la guvernare pentru a crea electoratului iluzia ca ar reprezenta formatiuni diferite.Orice analiza obiectiva a evolutiei societatii moldovenesti dupa Declaratia de Independenta ar demonstra caMerita sa acordam o atentie deosebita modelelor inselatoare, de ultima generatie, lansate din laboratoarele razboiului hibrid pentru a anticipa un sir de procese si a slabi vigilenta opiniei publice. Este deja evident ca nu poti inainta in mileniul trei cu cel mai odios criminal din istorie, cu Stalin si teoriile sale aberante.In aceasta ordine de idei,anticipeaza procesele de instrainare a sute de mii de moldoveni de ideologia falsa, de romanofobie siIn R. Moldova, ideologii si reprezentantii moldovenismului rusesc s-au dizolvat in toate partidele si in diferite organizatii neguvernamentale si institutii de expertiza. Bunaoara, in anul 2012, cu bani europeni, acestia au lansat primul studiu - "Integrarea grupurilor etnice si consolidarea natiunii civice in RM", iar in decembrie 2017 cam aceiasi ideologi platiti de Germania au prezentat al doilea studiu, "Consolidarea coeziunii sociale si a unei identitati comune in RM". Dincolo de pretinsele abordari moderne, din ambele studii se developeaza destul de clarcu teoria sa despre cele doua popoare diferite - roman si moldovenesc, cu etnogeneza diferita si fara legatura genetica, istorica, lingvistica sau culturala intre ele.Ambele studii vad salvarea insi in, din care va iesi o societate noua, plina de virtuti si fara nici o caracteristica etnica sau istorica.Nu conteaza ca romanii constituie 85% din totalul populatiei, iar rusii nu ajung nici la 5%. Inclusiv pentru naivi a devenit clar ca minoritatea rusa nu va renunta niciodata la a-si mentine caracteristicile etnice si legaturile cu patria istorica.Noua formula ideologica (natiunea civica moldoveneasca) este o pacaleala uriasa, o noua capcana care li se intinde moldovenilor (similare celor din anii de ocupatie ruseasca), carora li se propune pasnic sa se transforme in alta "specie", mai evoluata, mai moderna, polietnica. De fapt, ei, ideologii moldovenismului stalinist cu papion european la gat, ne arata directia si viitorul luminos - "de la identitatea etnica la una civica" (extras esential din studiu). Pentru cei care si-au trait o parte din viata in Uniunea Sovietica si au vazut cum se fabrica homo sovieticus, mutantii si mancurtii - cam nimic nou si original.Suntem departe de a formula concluzii sau sugestii. Evolutia statului R. Moldova timp de aproape trei decenii reprezinta un studiu de caz pentru spatiul post-sovietic si pentru tarile Uniunii Europene, care fac aici investitii mari, dar fara rezultate esentiale.Transformarile reale si imbratisarea valorilor democratice si europene de catre cetatenii moldoveni nu sunt posibile atata timp cat acest teritoriu va ramane un poligon experimental al Federatiei Ruse pentru diversele tehnici si forme ale razboiului hibrid.Daca le reuseste, "politrucii" imperiali vor trece Prutul pentru a fauri "natiunea civica ardeleana, banateana, dobrogeana" etc. (sa nu-si faca nimeni iluzii ca acest scenariu este lipsit de fundament).Fara pic de rusine,Propaganda ruseasca reprezinta elementul de baza in modelarea mentalitatilor colective ale moldovenilor si a deciziilor lor electorale.Nu exista nici in interiorul societatii civile si academice a R. Moldova grupuri de experti care ar cunoaste sau ar studia in detaliu tehnicile razboiului hibrid si metodele pasnice prin care Moscova stapaneste institutiile statului, mintile si deciziile moldovenilor. O analiza mai profunda a starii generale din R. Moldova ar demonstra ca ea este foarte departe de suveranitatea statala, iarAceasta reusita a serviciilor rusesti se datoreaza faptului caDoar demontarea moldovenismului antiromanesc ar deschide drumul spre "desteptarea" R. Moldova si integrarea ei definitiva si ireversibila in cadrul Romaniei europene.